Thương hiệu Nội thất Come Home khai trương cửa hàng tại Hà Nội

Đại diện nhãn hàng, bà Lacia Sherlock chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự và háo hức khi khai trương cửa hàng Come Home thứ hai tại trung tâm thương mại nổi tiếng bật nhất ở Hà Nội và truyền cảm hứng về phương châm "A better life at home" đến gần hơn nữa với người dân thủ đô. Come Home Hà Nội sẽ mang đến cho khách hàng không gian mua sắm Một điểm đến– One Stop Shopping độc đáo, tiện lợi với 2000m2 cùng trải nghiệm mua sắm đa dạng, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế."

Không gian trưng bày 2000m2 của cửa hàng Come Home tại Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Tiên phong mô hình mua sắm độc đáo



Đến với Come Home, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm: nằm thử lên chiếc giường, ngồi thử trên ghế sofa, chạm vào chất liệu vải của sản phẩm ga giường, gối,… để có thể cảm nhận về sản phẩm. Bà Lacia Sherlock - Giám đốc Điều hành Khối Gia dụng, Nội thất & Giải trí tập đoàn Central Retail Việt nam chia sẻ: "Điểm thực sự giúp cho cửa hàng Come Home tại Lotte Mall Hà Nội nổi bật là khu vực trưng bày được thiết kế đặc biệt, mà chúng tôi gọi là ngôi nhà mô phỏng, tái hiện một căn hộ đặc trưng của Hà Nội, được trang trí độc đáo để thể hiện đúng phong cách và sở thích của khách hàng Thủ đô. Tôi tự tin rằng khi bạn bước vào cửa hàng hôm nay, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra và tận hưởng trải nghiệm độc đáo mà chúng tôi đã tạo ra cho khách hàng tại Hà Nội."

Đại diện thương hiệu Come Home cùng các KOL chia sẻ trong sự kiện.

Đại diện thương hiệu Come Home tại Thái Lan – Ngài Nikorndej Balankura cũng chia sẻ: "Tôi rất vui khi biết rằng Come Home là cửa hàng "One-Stop Shopping Destination" – "Mô hình một điểm đến" tiên phong tại Việt Nam về các sản phẩm gia dụng hiện đại, thiết kế đẹp mắt với giá cả phải chăng. Tôi cũng vui mừng khi biết rằng cũng như các đơn vị khác của Central Retail Việt Nam, Come Home đã đặt 'tính bền vững' làm trọng tâm trong mô hình kinh doanh của mình và cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương trong chuỗi cung ứng sản xuất" – ông nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, các chuyên gia của Come Home sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa không gian sống của mình với sự lựa chọn nội thất đa dạng và trực quan hóa thông qua Công cụ thiết kế nội thất trực tuyến " Room Planner" - ứng dụng thiết kế nội thất 3D cho ngôi nhà phù hợp với phong cách cá nhân của họ.

Phong cách nội thất đa dạng cho gia đình Việt

Nhằm hỗ trợ khách hàng có thể lựa chọn phong cách phù hợp cho căn nhà của mình, Come Home đã gợi ý 3 nhóm phong cách, để khách hàng đều có thể kết hợp các sản phẩm một cách hài hoà và tiết kiệm thời gian tại Come Home.

Thứ nhất là phong cách Modern International. Điểm nổi bật của phong cách Modern International chính là sự hiện đại, phóng khoáng, thanh lịch, mang hơi thở quốc tế.

Thứ hai là phong cách Modern Simplicity. Phong cách này bắt nguồn từ Bắc bán cầu, điểm nổi bật trong phong cách Modern Simplicity chính là sự tối giản, đường nét rõ ràng, sử dụng các tone màu cơ bản làm điểm nhấn trong thiết kế.

Cuối cùng là phong cách Roots. Phong cách này là sự kế thừa những nét đẹp truyền thống Việt kết hợp cùng phong cách nội thất hiện đại. Các sản phẩm nổi bật với đường nét mộc mạc, tinh giản cùng các màu sắc nguyên bản và hoa văn đặc trưng trong văn hóa Việt.

Với việc đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và nghiêm túc của Come Home, từ nay người dân thủ đô có thêm một địa điểm mua sắm nội thất đáng tin cậy, an tâm để lựa chọn các sản phẩm, tạo nên một không gian sống chất lượng, làm cho ngôi nhà trở nên thật sự là nơi tận hưởng cuộc sống.

Vợ chồng diễn viên Bảo Thanh tại một căn phòng đã được thiết kế sẵn tại cửa hàng Come Home.Vợ chồng diễn viên Bảo Thanh tại một căn phòng đã được thiết kế sẵn tại cửa hàng Come Home.

Sự kiện khai trương được diễn ra với sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương và Sở Công Thương cùng các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Central Retail Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của diễn viên Bảo Thanh, KOL Nguyễn Hà Linh, hoa hậu Ninh Hoàng Ngân cùng các đối tác, khách mời truyền thông và đông đảo những tín đồ đam mê nội thất. Trong sự kiện, tập đoàn cũng dành tặng 200.000.000 VNĐ (bao gồm tiền mặt và hiện vật - sản phẩm Come Home) nhằm hỗ trợ các gia đình trong sự cố chung cư mini tại Hà Nội.

Bạn đọc có thể cập nhật thêm các chi tiết của thương hiệu theo thông tin bên dưới:

Website: www.comehome.com.vn

Hotline: 1900 9101

Facebook: https://www.facebook.com/comehomevietnam