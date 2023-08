Thương hiệu nội thất "Made in Viet Nam" trình làng BTS mới sau hơn 1 năm "thai nghén": Thiết kế độc bản, đậm chất cá nhân, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng

Xuất hiện từ năm 2018 với khởi đầu từ con số 0, đến nay, thương hiệu nội thất Bắc Âu, NORDIC® Made by Vietnam đã trải qua chặng đường 5 năm đầy nỗ lực và sáng tạo với những dấu ấn riêng trong thế giới thiết kế nội thất.



Sau 3 bộ sưu tập (BST) được giới mộ diệu đón nhận và gặt hái về nhiều giải thưởng, ngày 8/8/2023, NORDIC tiếp tục cho ra mắt BST mới mang tên Bespoke “Be your style – Be your life” . Đây được xem là dấu mốc lớn trong hành trình khẳng định thương hiệu nội thất Made by Vietnam của NORDIC®.

BTS mới với gần 20 mẫu thiết kế các loại sẽ được đổi mới phong cách, chinh phục những giải pháp sản xuất mới với lấy cảm hứng thiết kế từ tính “cá nhân hóa.

Nếu The Lover là tình yêu được vun đắp, lắng đọng trong từng chi tiết, thiết kế; Half Life là sự trọn vẹn về thẩm mỹ và chất lượng sống; The Nest là một bản hợp xướng của một lối sống cân bằng - tiện nghi - sang trọng; thì BESPOKE là những thiết kế độc bản, đậm chất cá nhân sẽ giúp đưa nghệ thuật và tính thời trang vào không gian sống qua những thiết kế nội thất tiện nghi và đẳng cấp.

BESPOKE cũng chính là thành quả suốt hơn 1 năm “thai nghén” mà NORDIC® muốn dành tặng cho những người yêu nghệ thuật và cái đẹp. Tiếp tục lấy tôn chỉ là “cái Việt” làm gốc, đội ngũ R&D của NORDIC® dành một năm để tìm hiểu thói quen, lối sống, sở thích và nhân trắc của người Việt để có thể mang đến những trải nghiệm tối ưu cho người dùng, tôn vinh cá tính và đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng cá nhân.

Theo CEO Nguyễn Phương Chi và các NTK của thương hiệu, BST mới này sẽ mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng qua từng thiết kế nội thất mới mẻ, cao cấp. BESPOKE hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc độc đáo kết hợp với họa tiết độc quyền, tạo nên sự mới mẻ và phong cách trong không gian sống.

Toàn bộ các thiết kế của BST đa dạng về tạo hình nhưng có chung những đặc điểm như khả năng tùy biến linh hoạt kích thước; Khả năng tùy chọn chất liệu, màu sắc, họa tiết và các chi tiết trang trí làm điểm nhấn; Tạo hình thanh lịch, tối giản, tinh tế với những đường cong với biên độ nhỏ; Mang đậm tinh thần thời trang Khả năng cá nhân hóa thông qua việc định danh, họa tiết trên vải độc bản cho từng không gian riêng biện. Chi tiết đường chỉ màu nhấn tương phản làm điểm nhấn. Đây là bước tiến mới đáng chờ đợi từ NORDIC®, để đánh dấu sự tiến bộ và phát triển vượt bậc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Với BESPOKE, khách hàng có thể lựa chọn tới hàng trăm mẫu sofa trong bộ sofa modun để tạo ra một chiếc sofa có công năng phù hợp nhất với không gian sống của mình. Ngoài ra, việc tùy chọn màu sắc, họa tiết, chi tiết trang trí sẽ khiến chiếc sofa giống như một tác phẩm độc bản dành cho riêng chủ nhân của nó. Cùng chung concept đó, các thiết kế bàn trà, bàn ăn, ghế ăn, giường... cũng cho phép được tùy biến với nhiều lựa chọn về chất liệu, kích thước, màu sắc, giúp gia tăng sự phù hợp với từng khách hàng.

Ngoài ra, một điều đặc biệt là các sản phẩm trong BST mới nằm trong chuỗi nghiên cứu về văn hóa và bản sắc dân tộc. Đây chính là đứa con tinh thần của NORDIC® với mong muốn mang đến cho xã hội nhiều hơn những sản phẩm có cảm hứng từ truyền thống con người Việt. Hoạt động này góp phần thúc đẩy sự quan tâm của công chúng, làm phong phú hơn đời sống đương đại.

Với Bespoke “Be your style – Be your life”, t hương hiệu NORDIC Việt Nam khát vọng mang “Tinh thần Việt” vào các thiết kế, từng sản phẩm. 5 năm – một chặng đường tuy chưa phải là dài nhưng là khoảng thời gian NORDIC khẳng định vị thế trên thị trường thiết kế và sản xuất đồ nội thất Việt Nam.