Thương hiệu Pháp hơn 250 năm ra mắt BST tôn vinh di sản nghệ thuật và nghề thủ công của Việt Nam: Hương Giang và Nhã Phương xuất hiện đầy ấn tượng

Sàn diễn khởi mạch xuân

Được thành lập vào năm 1765, với di sản hơn 2 thập kỷ, thương hiệu lừng danh nước Pháp Hennessy đã không ngừng đổi mới, tạo ra những sản phẩm đẳng cấp vượt thời gian và luôn trọng trong việc làm giàu các giá trị văn hóa.

Để chào đón năm Ất Tỵ 2025, thương hiệu đã hợp tác cùng nhà thiết kế Shuting Qiu giới thiệu BST phiên bản giới hạn “Reimagination”, lấy cảm hứng từ loài rắn - biểu trưng cho sự đổi mới và chuyển đổi tích cực, xếp lại quá khứ và đón nhận những khởi đầu mới rực rỡ.

Show diễn “Go Toward the Newness’’ đã diễn ra thành công vào tối ngày 13/12 vừa qua.

Các thiết kế của BST đã được ra mắt trong show diễn “Go Toward the Newness’’, được tổ chức vào tối ngày 13/12 vừa qua tại Vinpearl Landmark 81. BST tôn vinh di sản nghệ thuật và nghề thủ công phong phú của Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống với nhịp đập thời đại mới.

Nhã Phương và Hoa hậu Hương Giang xuất hiện ấn tượng tại show của Hennessy.

Đặc biệt, show diễn "Go Toward the Newness" còn có sự góp mặt của dàn khách mời nổi tiếng như: Diễn viên Nhã Phương, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Giáng My, vợ chồng doanh nhân Anh Thơ - Bình Minh, "chị đẹp'' Lưu Hương Giang, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh,... cùng nhiều KOLs nổi bật trong lĩnh vực thời trang.

Lời tụng ca dành cho nghệ thuật và thời trang Việt

Show diễn “Go Toward the Newness” có sự tham gia của 2 thương hiệu thời trang Việt là Lou Be và SBHN (SHEBYHOANGUYEN).

Tham dự fashion show “Go Toward the Newness” lần này, Lou Be mang đến bộ sưu tập thể hiện góc nhìn mới mẻ về thời trang đương đại, lấy cảm hứng từ chính các cung bậc cảm xúc của mỗi người.

Các mẫu đầm dạ hội trong bộ sưu tập lần này tập trung vào các chi tiết chiết eo, kỹ thuật may thủ công cầu kỳ như draping, dựng phom 3D, dập ly… trên nền chất liệu nhung, taffeta, sequin và các loại vải ánh kim nhũ… nhằm mang đến vẻ đẹp sang trọng cho người phụ nữ.

Nếu như Lou Be thắp sáng fashion show “Go Toward the Newness” bằng các sáng tạo đậm tính duy mỹ, mang dấu ấn hoài cổ hòa quyện cùng nét hiện đại, thì SBHN lại mê hoặc giới sành điệu bằng bữa tiệc thời trang với nét chấm phá vị lai với BST “Peace Dream Part 2”.

“Peace Dream Part 2” tập trung vào sự đối lập giữa vẻ đẹp mong manh và sức mạnh nội tại mạnh mẽ thông qua cách phối màu hài hòa giữa các sắc độ nhẹ nhàng như pastel, xám, be với tông màu nóng như đỏ và cam, thể hiện sự biến chuyển từ tĩnh lặng đến bùng nổ.

Qua show diễn “Go Toward the Newness”, Hennessy muốn tôn vinh mối quan hệ không thể tách rời giữa nghệ thuật và thời trang. Đây còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về sức mạnh của các giá trị truyền thống trong bối cảnh hiện đại, phá vỡ giới hạn để tìm ra những ý tưởng cách tân đột phá từ nguồn chất liệu văn hóa - lịch sử lâu đời dưới nhãn quang tân thời.