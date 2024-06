Thương hiệu thời trang JANG HANA tỏa sáng tại Liên hoan phim Cannes 2024

Liên hoan phim quốc tế Cannes là sự kiện đẳng cấp quy tụ những ngôi sao đình đám thế giới, nơi truyền thông săn đón bậc nhất. Trong đó, thời trang trên thảm đỏ của các ngôi sao trở thành trung tâm dư luận, mang đến cho công chúng bữa tiệc đa sắc màu với nhiều cung bậc cảm xúc.



Nữ doanh nhân Bozena Janisiw trong thiết kế đầm dạ hôi của thương hiệu JANG HANA

Việc lựa chọn trang phục sải bước trên thảm đỏ được những người nổi tiếng cân nhắc kỹ lưỡng để vừa thể hiện sự tinh tế mới lạ, thông điệp truyền tải đến người xem, vừa thể hiện đẳng cấp và vị thế. Bởi vậy, trang phục đến từ các nhà mốt đình đám thế giới được xem là ưu tiên hàng đầu. Từ trước đến nay, việc trang phục của một thương hiệu Việt Nam được xuất hiện tại những sự kiện danh giá này là điều "hiếm có khó tìm".



Người mẫu Blanca Blanco hóa thân thành một quý cô trong thiết kế Ethereal Cham.

Vậy nhưng, thật bất ngờ khi tại Liên hoan phim Cannes năm nay, JANG HANA - một thương hiệu thời trang Việt Nam lại có đến 7 kiệt tác được các siêu sao Hollywood tỏa sáng tại thảm đỏ Cannes. CEO Ngô Diễm Hương – Giám đốc sáng tạo/NTK thương hiệu JANG HANA cho biết, cô và đội ngũ JANG HANA vô cùng hãnh diện và tự hào khi những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng, và hơn hết đó là niềm hạnh phúc khi đã bước đầu hoàn thành mục tiêu mang thời trang Việt vươn tầm quốc tế.



Siêu sao Hollywood Balanca Balanco quyến rũ với bộ đầm Ruby Radiance đỏ ôm sát.

Trong 7 bộ trang phục xuất hiện tại thảm đỏ Cannes lần này của JANG HANA, bộ đầm Ruby Radiance ôm sát, tôn vinh đường cong cơ thể và tạo điểm nhấn với đá quý được đính kết thủ công ở phần cổ, toát lên vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng cho nữ diễn viên đình đám Blanca Blanco. Tin tưởng thương hiệu Việt, nữ diễn viên này còn diện thêm thiết kế Ethereal Charm với sắc đen huyền bí, phần ngực cắt xẻ táo bạo được thiệt kế từ đội ngũ của JANG HANA. Blanca Blanco được biết đến với danh hiệu Nữ diễn viên đoạt giải Emmy 2022, xuất hiện trên các tạp chí lớn như Forbes, Elle 2023, Vogue Grazia. Cô còn là tác giả Breaking The Mold đoạt giải Sách truyền cảm hứng được yêu thích 2022 - nữ chính đóng phim The Race of Love, phim được công chiếu tại Cannes.



Người mẫu Daria Karulina tỏa sáng tại thảm đỏ danh giá.

Bên cạnh đó, những thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập Midnight Glamour CEO Ngô Diễm Hương – Giám đốc sáng tạo/NTK thương hiệu JANG HANA còn được Fashionista Lilia Zeldis, doanh nhân Bozena Janisiw, diễn viên - người mẫu Daria Shevchenko diện tại sự kiện Cannes năm nay. Ngoài ra, bộ đầm dạ hội trắng tinh khiết đính kết đá quý cao cấp Celestial Sparkle trong bộ sưu tập Tropical Dream của JANG HANA đã giúp người mẫu Daria Karulina tỏa sáng tại thảm đỏ danh giá.



CEO Ngô Diễm Hương – Giám đốc sáng tạo/NTK thương hiệu JANG HANA

Trước đó, những thiết kế của JANG HANA và Nhà thiết kế Ngô Diễm Hương cũng đã có cơ hội tỏa sáng tại Paris Fashion Week cũng như "càn quét" các sàn diễn uy tín trong nước. CEO Ngô Diễm Hương – Giám đốc sáng tạo/NTK thương hiệu JANG HANA chia sẻ: "Việc được các ngôi sao diện tại thảm đỏ Festival De Cannes 2024 sẽ là bước đệm vững chắc để những sáng tạo thời trang của JANG HANA tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế".