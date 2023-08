Thương hiệu Trung Quốc ra mắt xe hybrid tại Việt Nam vừa chào sân mẫu SUV 5 chỗ ngoại cỡ: Dài hơn cả VinFast VF9, giá quy đổi chỉ từ 490 triệu đồng

Là một thương hiệu thuộc tập đoàn Great Wall Motor (GWM), Haval chuyên sản xuất dòng xe SUV/Crossover. Đầu tháng 8, hãng này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và model được hãng lựa chọn là crossover cỡ C H6 HEV (hybrid electric vehicle), có giá 1,096 tỷ đồng.

Ngày 21/8, thương hiệu này tiếp tục gây chú ý khi ra mắt mẫu xe SUV 5 chỗ mới mang tên Haval H5, tại thị trường Trung Quốc.

Haval H5 được định vị là chiếc SUV lớn nhất từ trước đến nay của Great Wall Motors với phong cách địa hình. Xe nhiều khả năng sẽ có giá khởi điểm xấp xỉ 150.000 NDT (khoảng 490 triệu đồng). Đơn đặt hàng trước đã được mở từ ngày 10/8 với yêu cầu đặt cọc chỉ 99 NDT ( hơn 300 nghìn đồng).

Đáng chú ý, Haval H5 ban đầu là một chiếc SUV nhỏ gọn được ra mắt vào tháng 9 năm 2010, dựa trên nền tảng xe bán tải của Great Wall Motors.

Tuy nhiên, do doanh số không đạt yêu cầu nên Haval H5 đã bị ngừng sản xuất vào năm 2018 sau 8 năm. Sau đó 5 năm, Haval H5 được “hồi sinh” và trở thành chiếc SUV cỡ lớn đầu tiên của Haval.

Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ giống xe bán tải King Kong Cannon của hãng mẹ GWM, Haval H5 sở hữu kích thước lớn với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5190/1905/1835 mm và chiều dài cơ sở 3140 mm.

Để so sánh, H5 dài hơn 184 mm, hẹp hơn 99 mm và thấp hơn 70 mm so với Ford Explorer. Còn so với VinFast VF 9, H5 dài hơn 72 mm nhưng hẹp hơn 349 mm và cao hơn 139 mm.

Ngoại hình của xe được thiết kế theo phong cách tương tự những mẫu SUV dành cho thị trường Mỹ như Toyota Sequoia. Ngoài ra, mẫu xe này còn có một số chi tiết thiết kế gợi liên tưởng đến King Kong Cannon như lưới tản nhiệt, đèn pha, hốc gió trên cản trước, đèn sương mù, nắp ca-pô và những đường cắt xẻ trên chắn bùn.

Trên đầu xe, Haval H5 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn với 2 nan nằm ngang bên trong và viền mạ crôm bao quanh. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED cỡ lớn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là cản trước khỏe khoắn với hốc gió trung tâm rộng và ốp gầm màu đen hầm hố.

Kính cửa sổ rộng và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hứa hẹn mang đến cảm giác thoáng đãng cho người ngồi bên trong xe. Haval H5 dùng vành hợp kim 18 inch, có thiết kế 6 chấu kép và phay xước 2 màu.

Đằng sau xe, mẫu SUV Trung Quốc này được trang bị cụm đèn hậu nằm dọc cỡ lớn. Nằm vắt ngang cửa cốp là nẹp màu đen, tích hợp tem chữ nổi "Haval" đặc trưng. Trong khi đó, cản sau đi kèm 2 đầu ống xả giả mạ crôm hình chữ nhật.

Về nội thất, xe có vô-lăng 3 chấu, màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ LCD 10,25 inch. Thông tin giải trí được hỗ trợ bởi hệ thống TAI3.0 của Tencent. Các phím bấm vật lý được giữ lại để điều khiển điều hòa. Một số điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống hỗ trợ lái xe cấp 2 và camera 360°.

Điều đặc biệt ở Haval H5 là mẫu xe này chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Các ghế đều được bọc bằng chất liệu da. Hàng ghế sau có tựa đầu và hỗ trợ điều chỉnh đa góc 27° và 31°. Ngoài ra, cửa sổ trời toàn cảnh trên xe rộng tới 0,8 mét vuông mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên.

Thể tích tiêu chuẩn của khu vực cốp sau là 700L. Tuy vậy, sau khi gập hàng ghế thứ hai xuống, con số này có thể lên tới 2116L, tương đương với một chiếc giường dài 2m.

Haval H5 được trang bị động cơ xăng GW4C20B 2.0T hoặc động cơ diesel GW4D20M 2.0T, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp. Hai tùy chọn động cơ xăng có công suất 194 mã lực hoặc 221 mã lực với mô-men xoắn cực đại 400 Nm trong khi động cơ diesel chỉ có công suất 163 mã lực.



Theo dự đoán, GWM nhiều khả năng có kế hoạch lớn cho thị trường nước ngoài với Haval H5 vì nó có giá dễ tiếp cận. Việt Nam có thể là điểm đến tiềm năng khi thương hiệu này vừa ra mắt mẫu Haval H6 Hybrid.

Tham khảo: CNC