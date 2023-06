Thương hiệu Việt “lọt mắt xanh” của nữ triệu phú sở hữu 14 triệu USD: Sự kết hợp khiến người trong giới tán dương không ngớt

‏Mới đây, trong sự kiện tại Thái Lan, Lisa - "em út vàng" của BLACKPINK vừa khiến giới mộ điệu tán dương không ngớt khi chọn diện một item từ Công Trí trong sự kiện tại Thái Lan.‏

‏Nhắc đến Công Trí và BLACKPINK, các tín đồ thời trang không thể quên "mối lương duyên" từ 2 năm trước. Cụ thể, Rosé – "bông hồng nước Úc" của nhóm đã phải lòng các sáng tạo từ NTK gốc Đà Nẵng và không ngần ngại chúng vào tận 2 sản phẩm âm nhạc liền kề nhau: "On The Ground" và "Gone". ‏

‏Sau đúng 2 năm, sự kết nối giữa người anh cả làng mốt Việt và nhóm nữ số 1 thế giới lại tiếp tục, có điều lần này đến từ một thành viên khác: Lisa. Theo South China Morning Post, giá trị tài sản ròng của Lisa ước tính khoảng 14 triệu USD. Điều này phần nào chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn của nữ ngôi sao.‏

‏Do đó, sự xuất hiện của Lisa tại sự kiện fan meeting, tại Thái Lan vào ngày 26/5 vừa qua, trong trang phục của thương hiệu Việt càng khiến mọi người chú ý.‏

‏Ngay giây phút đầu tiên, nữ triệu phú của BLACKPINK đã nhận được sự tán dương không ngớt từ hàng trăm khán giả bên dưới. ‏

‏Không chỉ thu hút nhờ diện mạo xinh đẹp và thần thái mạnh mẽ, bộ trang phục mà Lisa chọn mặc cũng được khen ngợi nhiệt tình bởi thể hiện rõ cá tính của nữ ca sĩ. ‏

‏Ekip của người đẹp đã chọn một mẫu áo quây đỏ rực từ BST FW/2023 của người anh Cả Thời trang Việt, kết hợp cùng quần đen ống đứng theo phong cách menswear.‏

‏Mẫu áo đỏ này của Công Trí được làm trên chất liệu vải Faille cao cấp mà các hãng lớn như Dior, Valentino vốn dùng. Chiếc áo croptop nơ trứ danh được mặc cùng quần ống đứng ton-sur-ton. ‏

‏Tuy nhiên lối mix&match của ekip Lisa vừa đề cao tính an toàn, vừa gia tăng cá tính mà lại không làm vơi nét sang trọng từ bản gốc.‏

‏Ở phiên bản gốc, đội ngũ thiết kế của Công Trí đã tạo nên một bộ cánh tuyền tông đỏ bắt mắt. Dáng áo quây cơ bản được biến tấu thú vị với những đường xếp nếp cỡ đại ở chi tiết trễ vai và găng tay ống tay dài, kết hợp cùng khoảng hở táo bạo dưới chân ngực cũng như vòng eo người mặc.‏

‏Thực chất ngoài đổi màu quần, Lisa vẫn giữ nguyên tỉ lệ trang phục như mẫu gốc. Yếu tố này giúp cô giữ vững danh xưng "thánh body Kpop". Người hâm mộ còn phân tích rằng nữ thần tượng có chiều cao 1m67 và sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn 9:1. Nghĩa là, khi chia cơ thể thành 9 phần, chiều dài của đầu bằng 1 phần thì được xem hoàn hảo. Dù cao 1m67 nhưng may mắn sở hữu tỷ lệ cơ thể hiếm nên Lisa trông như 1m80 vậy.‏

‏Trang phục tinh giản và cá tính là thế nhưng Lisa vẫn cân bằng hoàn hảo sự nữ tính, ngọt ngào đúng chất "girl crush" thông qua kiểu tóc búi nửa đầu tô điểm thêm những đường tết bện hợp mốt.‏

‏Mảnh ghép cuối cùng của bộ trang phục là hai mẫu vòng cổ ánh vàng được phối layer vô cùng trẻ trung.‏

‏So với những bộ cánh cắt xẻ hiểm hóc mà công chúng vẫn thường thấy, trang phục lần này mà Công Trí dành cho Lisa tuy tinh giản nhưng vẫn thể hiện được tinh thần nữ quyền của người mặc. ‏

‏Cô em út nhóm nhạc "Blackpink" Lisa là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được chọn làm Đại sứ toàn cầu của "Celine", đồng thời cô cũng là một trong những Đại sứ toàn cầu của dòng trang sức đắt đỏ Bvlgari. Tình cờ, một đại sứ khác của Bvlgari - nữ diễn viên Zendaya, cũng từng diện thiết kế của nhà mốt CONG TRI trong chiến dịch quảng cáo lớn đầu năm 2022 của thương hiệu này.

‏Lisa tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Bvlgari, quy tụ nhiều đại sứ toàn cầu của hãng như nữ minh tinh Hollywood như Anne Hathaway, nữ diễn viên Zendaya… ‏

‏Nữ thần tượng sinh năm 1997 được xem là "em út vàng" của BLACKPINK, đạt được hàng loạt thành tích "khủng". Chẳng hạn như nghệ sĩ châu Á đầu tiên sở hữu album thu về hơn 700 triệu lượt nghe trên Spotify, sao Kpop đầu tiên hút 90 triệu lượt theo dõi trên Instagram cùng giải thưởng uy tín Best Kpop (Màn trình diễn xuất sắc nhất) của giải VMAs. ‏



‏Hiện cô đang cùng các thành viên khác của BLACKPINK duy trì tour diễn thế giới (dự kiến kéo dài tới cuối năm), ghi danh kỷ lục nhóm nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại. Dù vậy mỗi thành viên vẫn được công ty chủ quản mở rộng định hướng sang các sản phẩm solo, tham dự sự kiện thời trang… Mỗi lần một thành viên BLACKPINK xuất hiện là lại khuấy đảo mạng xã hội toàn cầu. ‏

‏Vậy với lịch làm việc dày đặc cùng 2 lần "nên duyên" với Công Trí, liệu chăng có khả năng các thành viên khác và người anh cả làng mốt Việt sẽ cùng hợp tác trong thời gian tới? Điều đó hoàn toàn có thể.‏