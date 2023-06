Thượng tá Phan Văn Triều làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Sáng 26-6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Công an TP Tây Ninh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, thượng tá Phan Văn Triều từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, Trưởng Công an TP Tây Ninh.



Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Phan Văn Triều gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong thời gian qua. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục cố gắng, ra sức cống hiến và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.