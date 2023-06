Vụ án "chuyến bay giải cứu": Bắt phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên

Ngày 11-6, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Tùng (SN 1978, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Nhận hối lộ.



Bị can Trần Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Tùng là nằm trong vụ án "chuyến bay giải cứu" song các nhà chức trách tách ra để tiếp tục điều tra. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng, đồng thời truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Trong đó, có ông Nguyễn Quang Linh (cựu Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Vũ Hồng Nam (cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản); ông Trần Việt Thái (cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia), bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola; ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch UBND Hà Nội và Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng bị điều tra về tội Nhận hối lộ.



Cáo trạng xác định trong quá trình cấp phép các "chuyến bay giải cứu", phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng.