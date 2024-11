Thưởng Tết 2025: Nơi lạc quan, nơi phập phồng

Theo ghi nhận, đến thời điểm này, tại các địa phương tập trung đông lao động như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp (DN) đã khởi động các hoạt động chăm lo Tết, chốt lịch nghỉ Tết cũng như xây dựng phương án trả lương, thưởng Tết nhằm tạo sự an tâm cho người lao động (NLĐ).

Cam kết mức thưởng tốt nhất

Ở Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (KCN Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM), bà Phan Thị Minh Thu, giám đốc công ty, cho biết so với năm 2023, tình hình sản xuất năm 2024 thuận lợi hơn, nhất là những tháng cuối năm, đơn hàng đã ổn định, công nhân (CN) có đủ việc làm và có tăng ca. DN cũng đã có phương án thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cho NLĐ.

Còn ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TP HCM), cho hay đến nay, DN vẫn chưa chốt thưởng Tết nhưng mức thấp nhất là 1 tháng lương. Theo ông, doanh thu năm 2024 của công ty có tăng so với năm trước, tình hình đơn hàng cũng khả quan. "Trong tháng 12, DN sẽ công bố mức thưởng cụ thể và cố gắng có mức thưởng tốt nhất để NLĐ có một cái Tết ấm no sau một năm vất vả" - ông Quang Anh cho hay.

Tại tỉnh Đồng Nai, qua khảo sát nhanh một số DN trên địa bàn, những tháng cuối năm, các DN đều có đơn hàng và cố gắng bảo đảm mức thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm trước, tùy tình hình sản xuất.

Cụ thể, Công ty CP Đồng Phú Cường (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), năm 2024 tình hình sản xuất - kinh doanh khởi sắc nên DN đã sớm công bố thưởng Tết Nguyên đán 2025. Mức thưởng bình quân hơn 12 triệu đồng/người, cao hơn 4 triệu đồng so với năm 2024. Các khoản thưởng Tết sẽ được chuyển cho NLĐ trước ngày 22-1-2025.

Bên cạnh đó, DN đưa ra chính sách thưởng 300.000 đồng/người cho NLĐ có mặt đúng giờ làm việc vào ngày khai trương đầu năm sau Tết. Tin vui này khiến tập thể 2.300 NLĐ vô cùng phấn khởi. Nữ CN Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ: "Khi DN công bố thưởng Tết với mức cao, tôi và nhiều đồng nghiệp rất mừng. Vất vả cả năm, ai cũng kỳ vọng vào khoản thưởng này".

Tương tự, Công đoàn Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết dịp Tết Ất Tỵ, công ty áp dụng mức thưởng Tết cho hơn 40.000 lao động theo cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Đó là NLĐ làm đủ 1 năm thì được thưởng Tết Nguyên đán 100% lương, tương đương 1 tháng lương. Sau đó, NLĐ cứ làm thêm 1 năm thì được thêm 5% và mức cao nhất là 200%, tương đương 2 tháng lương.

Công ty TNHH May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TP HCM) dự kiến thưởng Tết thấp nhất 1 tháng lương. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Khoanh vùng DN khó khăn để giám sát, hỗ trợ

Tại Công ty TNHH Sambu Vina Sports (huyện Hóc Môn, TP HCM), 3 năm nay DN ít hàng, NLĐ chỉ làm 8 giờ/ngày, không tăng ca. Tuy vậy, lương, thưởng cũng như các chế độ, chính sách cho NLĐ đều được công ty bảo đảm.

Riêng về thưởng Tết Nguyên đán, bà Trần Thị Gái, Trưởng Phòng Nhân sự công ty, cho biết Công đoàn và công ty đã thương lượng, đưa vào thỏa ước lao động tập thể mức thưởng 2 tháng lương cơ bản/năm. Khoản thưởng này sẽ chi thành nhiều đợt - vào các dịp lễ (30-4, 1-5, 2-9) tổng cộng 1 tháng lương, tháng lương còn lại sẽ chi trả vào dịp Tết Nguyên đán. Do đó, năm nay dù chưa công bố nhưng khoản thưởng Tết cho NLĐ dự kiến sẽ không thay đổi.

Tại tỉnh Bình Dương, một số DN cũng đã dự kiến mức thưởng Tết. Ông Trần Văn Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Astro Việt Nam (TP Thủ Dầu Một), cho biết năm nay DN rất khó khăn, đơn hàng chỉ đạt khoảng 30%, CN phải nghỉ luân phiên. Về thưởng Tết, ông thông tin do khó khăn, DN dự kiến chỉ thưởng khoảng 70% tháng lương 13 nhưng Công đoàn đang thương lượng với ban giám đốc thưởng đủ 100% (CN làm việc đủ năm).

Để tất cả NLĐ đều có Tết, từ cuối tháng 8, LĐLĐ TP HCM đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, lưu ý các Công đoàn cơ sở cùng DN xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết và sớm công bố cho NLĐ an tâm. Đến nay, các Công đoàn cấp trên đã triển khai kế hoạch này đến từng cơ sở và lưu ý các đơn vị báo cáo mức thưởng Tết cùng những hoạt động chăm lo Tết.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, cho biết chưa có DN nào báo cáo bằng văn bản song qua khảo sát nhanh một số đơn vị thì mức thưởng không thấp hơn năm trước. LĐLĐ quận cũng khoanh vùng một số DN khó khăn để giám sát và có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

Công bố sớm để NLĐ an tâm Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, nhìn nhận năm 2024 dù kinh tế khởi sắc, nhiều DN có đơn hàng trở lại, song vẫn còn nhiều DN khó khăn, do đó dự báo thưởng Tết khó cao. Tuy nhiên, qua khảo sát, các DN đều cho biết cố gắng duy trì thưởng Tết để giữ chân NLĐ. "Trong bối cảnh tuyển dụng khó khăn thì việc thưởng Tết là một trong những giải pháp để DN thu hút lao động khi đơn hàng hồi phục. Do vậy, DN nên công bố sớm thưởng Tết để NLĐ an tâm làm việc" - ông Tuyên lưu ý.