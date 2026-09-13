Thưởng thức ẩm thực ý tại Việt Nam: Nâng tầm trải nghiệm du lịch

‏Nghệ thuật sống ‏ ‏La Dolce Vita‏ ‏ – cuộc sống ngọt ngào kiểu Ý – từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những chuyến du lịch. Giữa không gian tươi đẹp của dải đất hình chữ S, từ những vịnh biển ngập nắng đến các resort 5 sao ẩn mình giữa thiên nhiên, trải nghiệm du lịch cao cấp sẽ thêm phần trọn vẹn khi bạn bước vào chuyến du hành vị giác đậm chất Địa Trung Hải cùng các thương hiệu di sản Ý: Levoni, Latteria Soresina, Rustichella d'Abruzzo, Granarolo, Pasta Morelli, Delverde, Menù, Aceito del Duca, Tartufi Morra và Sanpellegrino.‏

‏Sự kết hợp hoàn hảo từ mì Ý di sản và nước xốt tinh tế‏

‏Linh hồn của ẩm thực Ý chính là Pasta. Những thương hiệu di sản như Rustichella d’Abruzzo, Pasta Morelli hay Delverde mang đến nghệ thuật làm mì truyền thống lâu đời: ép khuôn đồng, sấy chậm ở nhiệt độ thấp để giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng cùng bề mặt nhám đặc trưng giúp thấm đượm từng giọt xốt. Khi kết hợp cùng các dòng xốt cà chua, nông sản muối hay xốt nền cao cấp từ Menù, đĩa mì Ý ngập tràn sắc màu không chỉ chinh phục thực khách bởi hương vị đậm đà mà còn là sự tôn vinh kỹ nghệ thủ công đỉnh cao.‏

‏Vũ điệu hương vị từ Phô mai, Thịt nguội và Nấm Truffle quyến rũ‏

‏Hành trình thưởng thức món Ý sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua phô mai tươi và thịt nguội muối. Granarolo cùng Latteria Soresina mang tới thế giới phô mai Ý béo ngậy – từ Mozzarella dẻo mịn đến Parmigiano Reggiano đậm đà. Kết hợp cùng những lát Prosciutto mỏng như lụa từ Levoni, bàn tiệc Antipasto trở thành điểm nhấn kiêu sa. Đặc biệt, nét chấm phá đầy xa xỉ từ nấm Truffle quý hiếm Tartufi Morra và vài giọt giấm đen truyền thống Aceito del Duca lâu năm sẽ đẩy trải nghiệm vị giác của du khách lên mức thăng hoa nhất.‏

‏Sự sảng khoái trọn vẹn cùng dòng nước khoáng biểu tượng Sanpellegrino‏

‏Để khép lại từng nốt hương vị tinh tế, một ngụm nước khoáng có ga Sanpellegrino mát lạnh với những bọt khí mịn màng chính là "nốt nhạc" kết nối, giúp từng tầng hương vị trở nên sắc nét và thăng hoa hơn bao giờ hết. Biểu tượng ngôi sao đỏ trứ danh của Sanpellegrino không chỉ mang đến sự sảng khoái tức thì mà còn tôn lên đẳng cấp thời thượng cho mọi khoảnh khắc trà chiều hay tiệc tối của du khách.‏

‏Vị thế của ẩm thực Ý trong không gian nghỉ dưỡng Việt Nam‏

‏Tại các nhà hàng Ý cao cấp, khách sạn 5 sao và resort xa xỉ ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Phú Quốc, ẩm thực Ý không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà đã trở thành điểm chạm văn hóa đích thực. Từ những chiếc Pizza nướng củi rắc phô mai kéo sợi đến trải nghiệm thưởng thức Pasta thủ công, sự hiện diện của nguyên liệu Ý thượng hạng giúp du khách quốc tế và nội địa cảm nhận trọn vẹn hơi thở Ý giữa thiên nhiên Việt Nam.‏

‏Tại Việt Nam, ẩm thực Ý đã vượt ra khỏi giới hạn của một bữa ăn để trở thành một trải nghiệm nghệ thuật đích thực. Hình ảnh những chiếc lò nướng củi rực lửa, quầy bếp mở phảng phất hương thơm nấm Truffle quý hiếm hay đĩa Pasta thủ công óng ánh luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách.‏

‏Bằng việc cung cấp hệ sinh thái nguyên liệu di sản Ý thượng hạng, Classic Fine Foods trở thành "cầu nối" vững chắc, giúp các đầu bếp tự tin kiến tạo nên những hương vị bản địa chân thực nhất. Sự đồng hành này không chỉ mang nước Ý đến gần hơn với thực khách mà còn góp phần định hình và nâng tầm đẳng cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.‏

‏Vai trò đồng hành của Classic Fine Foods‏

‏Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà nhập khẩu và phân phối nguyên liệu cao cấp, Classic Fine Foods còn mang đến các giải pháp toàn diện từ tư vấn thực đơn, đào tạo kỹ thuật chế biến đến cập nhật xu hướng ẩm thực toàn cầu. Nhờ sự đồng hành tận tâm của Classic Fine Foods, các khách sạn và nhà hàng cao cấp tại Việt Nam luôn tự tin đem đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực Ý chuẩn mực, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch nước nhà.‏

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