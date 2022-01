Thủy điện Sử Pán 2 (SP2): Không còn phải trích lập dự phòng, lợi nhuận quý 4 tăng vọt so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (mã chứng khoán SP2) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí vốn lại giảm 11,6% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt gần 26 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với quý 4/2020.

Đáng chú ý, trong quý, do không có khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp, nên giảm được gần 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 2,5 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận khoản chi phí 17,3 tỷ đồng). Kết quả, quý 4/2021 Thủy điện Sử Pán 2 lãi sau thuế gần 8,8 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với số lỗ hơn 23 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt gần 182 tỷ đồng, giảm 14,8% so với năm 2021. Nhờ chi phí vốn giảm, giá bán điện cao, cộng với việc chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm (không còn khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi) dẫn đến lợi nhuận trước thuế còn 40 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 36 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn vượt 22,2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

