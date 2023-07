Thủy điện thiếu nước, Cơ điện lạnh (REE) đứt chuỗi 3 quý tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (mã: REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.174 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh khiến biên lãi gộp co xuống mức 40%, tương ứng 880 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của REE khả quan hơn khi tăng 51% so với cùng kỳ lên 66 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên 255 tỷ. Đáng nói, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh 24% so với quý 2/2022 xuống còn 173 tỷ đồng.

Hụt khoản thu lớn , REE báo lãi trước thuế quý 2 giảm 18% so với cùng kỳ xuống 696 tỷ đồng . Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 489 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 2 năm trước và giảm tới 34% so với quý 1. Đây là quý đầu tiên lợi nhuận ròng của REE sụt giảm sau chuỗi 3 quý tăng liên tiếp trước đó (QoQ).

Theo giải trình, REE cho biết lợi nhuận quý 2 suy giảm do nguồn thu từ mảng điện hụt 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân tới từ sự ảnh hưởng từ lợi nhuận các công ty liên kết thuộc nhóm thủy điện sụt giảm trong bối cảnh lượng nước về hồ giảm tác động trực tiếp tới sản lượng như tại Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện miền Trung…

Đồng thời, mảng cơ điện lạnh cũng gặp khó khi thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất tín dụng biến động phát sinh chi phí nợ dự phòng tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của REE tăng 12% so với cùng kỳ lên 4.543 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu nửa đầu năm của REE đến từ mảng hạ tầng điện, nước với 1.144 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu cơ điện lạnh đạt 768 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ bất động sản đạt 264 tỷ đồng.

LNST 6 tháng đạt 1.679 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của REE đạt 34.272 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó REE nắm 1.630 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, hơn 933 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, phần lớn nằm tại cổ phiếu VIB.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của REE tại thời điểm cuối quý 2 là 14.213 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn với 9.580 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 20.059 tỷ đồng, tăng 855 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2023, Cơ điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, REE đã đạt được đạt 41% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu REE đang có diễn biến tương đối khả quan. Thị giá chốt phiên 28/7 đạt 68.000 đồng/cp, tăng 22% trong vòng 3 tháng.