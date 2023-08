Thủy điện Trị An đóng đập tràn, người dân được mùa bắt cá 'khủng'

Vào lúc 13 giờ ngày 25/8, nhà máy Thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đóng cửa đập kết thúc việc xả tràn.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, mực nước hồ đo được lúc 7 giờ ngày 25/8 là 60,79m, lưu lượng nước về hồ là 750m3/s. Căn cứ vào tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai và lưu lượng nước xả từ các nhà máy thủy điện bậc thang trên về hồ, Thủy điện Trị An quyết định ngừng xả tràn.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, do lượng nước từ thượng lưu về nhiều, ngày 10/8, Thủy điện Trị An đã xả nước qua tràn với lưu lượng 150 m3/s và lưu lượng nước qua tua bin phát điện 800m 3 /giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950m 3 /giây để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp đợt triều cường hạ du sông đang giảm dần.

Lòng hồ thủy điện Trị An có diện tích 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Hồ đón nhận lượng nước từ 2 nhánh sông là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hằng năm vào khoảng tháng 8, tháng 9, khi mưa lớn, lượng nước về nhiều, thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.

Như thường lệ, ngay sau khi nhà máy thủy điện ngưng xả tràn, là hàng trăm người mang theo nhiều loại ngư cụ ào xuống chân đập để bắt cá.

Rất nhiều các loại cá chép, lăng, mè, trắm có có trọng lượng từ vài kg đến hơn chục kg đã được người dân đánh bắt.