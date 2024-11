Thủy Nguyên - nơi Vingroup xây "đảo tỷ phú" 2,4 tỷ USD chính thức lên thành phố từ 1/1/2025: Thị trường bất động sản diễn biến chậm lại

2 tháng nữa, Thủy Nguyên chính thức lên Thành phố

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó bao gồm Hải Phòng.

Nghị quyết được ban hành chính thức đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, mô hình này hiện nay mới chỉ đang có tại TP.HCM khi thành phố Thủ Đức là thành phố trực thuộc thành phố.

Theo đó, sẽ nhập 1 phần diện tích tự nhiên phường Đông Hải 1 (quận Hải An) và xã Thủy Triều huyện Thủy Nguyên và chính thức thành lập thành phố Thủy Nguyên.

Như vậy, sau thành lập, thành phố Thủy Nguyên có diện tích là 269,10 km2 và quy mô dân số là 397.570 người. Các xã, thị trấn của thành phố Thủy Nguyên phần lớn được thành lập lại thành phường. Sau khi sắp xếp, thành phố Thủy Nguyên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường và 4 xã: Bạch Đằng, Liên Xuân, Ninh Sơn, Quang Trung.

Bên cạnh Thủy Nguyên lên thành phố, huyện An Dương cũng sẽ trở thành quận An Dương. Theo đó, Quốc hội đồng ý để thành lập quận An Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 78,96 km2 và quy mô dân số là 171.227 người của huyện An Dương.

Quận An Dương sẽ bao gồm 10 phường, gồm: An Đồng, An Hải, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn và Tân Tiến. Quận An Dương giáp các quận Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, huyện An Lão và tỉnh Hải Dương.

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội thông qua để Hải Phòng sáp nhập nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 quận, 6 huyện và 1 thành phố; 167 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã.

Được biết, hồi tháng 3, Tập đoàn Vingroup ra mắt dự án "Thành phố Đảo Hoàng gia" - Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự án có quy mô 877,2 ha, trong đó diện tích bên đảo Vũ Yên là 872,6 ha và diện tích bên đất liền là 4,6 ha. Tổng vốn đầu tư gần 2,4 tỷ USD.

Thị trường BĐS Thủy Nguyên "đi ngang"

Theo dữ liệu mới nhất của một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, so với diễn biến khá tích cực vào tháng 7, thì đến tháng 8/2024, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận sự sụt giảm ở nhiều loại hình về mức độ quan tâm trên cả thị trường mua bán và cho thuê.

Xét theo khu vực, mức độ quan tâm chỉ tăng mạnh ở Vĩnh Bảo và Dương Kinh, còn giảm ở hầu hết các quận, huyện còn lại.

Cùng chung diễn biến toàn tỉnh, thị trường bất động sản Thuỷ Nguyên quý 3 năm 2024 có lượng giao dịch khá "chậm" so với quý 2, giá chủ đạo gần như là đi ngang.

Ví dụ, một số khu vực ở Thuỷ Nguyên giá có xu hướng giảm nhẹ vào cuối quý 3 như tại TĐC Áp Tràn, TĐC khu C, TĐC Bắc sông Cấm khu B…

Đáng chú ý, Phân khu Hoàng Gia trong Vinhomes Vũ Yên mở bán vào tháng 7, Masteri chạy mở bán dự án The Centric cũng ghi nhận bán khá chậm.

Tuy nhiên, thành phố thúc đẩy làm đường nối đường Đỗ 10 đi qua đường dẫn lên cầu Nguyễn Trãi – cầu Vũ Yên, điều này đã tạo thêm động lực cho khu vực trung tâm thành phố mới lên giá nhẹ.