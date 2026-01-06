Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng tài sản của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Chính phủ Thụy Sĩ hôm thứ Hai (5/1) thông báo nước này đã ra lệnh đóng băng mọi tài sản liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cộng sự thân cận ngay lập tức.

"Biện pháp phong tỏa tài sản có hiệu lực ngay từ hôm nay và sẽ duy trì trong bốn năm cho đến khi có thông báo mới", Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố.

Thông cáo báo chí của chính phủ nêu rõ, Hội đồng Liên bang muốn đảm bảo rằng bất kỳ tài sản nào được thu thập bất hợp pháp đều không thể được chuyển ra khỏi Thụy Sĩ trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đây là động thái mới nhất của Bern kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ chưa xác nhận liệu có tài sản nào thực sự đứng tên ông Maduro hoặc các cộng sự tại nước này hay không, cũng như chưa công bố giá trị cụ thể của các tài sản bị đóng băng.

Thụy Sĩ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela từ năm 2018. Trước đó, Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã triển khai các lệnh trừng phạt và hạn chế giao dịch đối với Caracas từ năm 2017.

Theo Đạo luật Liên bang về việc đóng băng và thu hồi tài sản bất hợp pháp do các cá nhân giữ chức vụ chính trị nước ngoài nắm giữ (FIAA), Chính phủ Thụy Sĩ cho biết quyết định này được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa, nhằm bảo toàn tài sản trong thời gian chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng, nếu các cuộc điều tra trong tương lai xác định những tài sản này có nguồn gốc bất hợp pháp, nước này sẽ nỗ lực để bảo đảm các khoản tiền đó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela.