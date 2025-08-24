Thuỷ Tiên đã bỏ ra 144 tỷ đồng để sở hữu thêm 6 triệu cổ phiếu Vietravel

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (Vietravel, mã CK: VTR) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty đã phân phối thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% số lượng chào bán cho 1.137 cổ đông, thu về gần 343,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ tổng chi phí phát hành hơn 263,4 triệu đồng (bao gồm phí kiểm toán 75,6 triệu đồng, phí tư vấn phát hành 110 triệu đồng, phí cấp giấy chứng nhận chào bán 50 triệu đồng, cùng một số khoản phí khác), số tiền công ty thu được đạt hơn 343,63 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 573 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của công ty.﻿

﻿Trước đó, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong tháng 8 đến tháng 9/2025, sau khi Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.﻿

﻿Theo danh sách cổ đông của công ty, hiện bà Nguyễn Thuỷ Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%).

Với giá chào bán 12.000 đồng/cp, bà Thủy Tiên đã bỏ ra 144 tỷ đồng để sở hữu thêm 6 triệu cổ phiếu VTR nữa.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị Vietravel đã thông qua quyết định điều chỉnh tên gọi doanh nghiệp. Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) đã đổi tên thành “Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel" như hiện tại.

﻿Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.025 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.061 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.016 tỷ đồng, giảm mạnh so với 6.344 tỷ đồng cùng kỳ 2024.

Công ty cho biết, do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của các quốc gia có tầm ảnh hưởng đã gây biến động tỷ giá làm cho chí phí tài chính của công ty tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ, tương ứng 9,8 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Quý 2 năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể lợi nhuận sau thuế giảm 83,97% tương đương với 5,3 tỷ đồng.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 3.319 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.981 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 đạt gần 19.000 tỷ đồng.