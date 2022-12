Tích cóp 9 năm mua nhà hơn 2,3 tỷ: Con lớn rồi không thể ở thuê mãi

Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1989) vừa mua căn hộ 61,5m2 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội giá 2 tỷ 350 triệu đồng đã bao gồm nội thất. Được biết đây là căn nhà đầu tiên sau 9 năm cưới nhau của vợ chồng Thương Nguyễn.

Cùng gặp Thương Nguyễn để hiểu hơn về quan điểm cũng như kinh nghiệm mua nhà của cô.

Thương Nguyễn

Xin chào Thương Nguyễn,



Bạn đã bắt đầu ấp ủ dự định, tích cóp và chuẩn bị mua nhà trong bao lâu?

Năm 2017 - 2018, vợ chồng mình tích cóp và đã từng mua 1 căn trả góp. Giá lúc đó mua căn 3 phòng ngủ 70m2 là 1 tỷ 650 triệu đồng chưa có nội thất và mua theo tiến độ đang xây dựng nên chưa ở được. Sau khoảng 1 năm, do công việc của 2 vợ chồng thay đổi nên đã quyết định bán và có chút tiền lời.

Gia đình mình quyết định tiếp tục ở thuê để ổn định lại công việc và dùng số tiền bán nhà để đầu tư. Bọn mình kinh doanh tự do, tích cóp và đầu tư nhỏ từ năm 2014, tức là tiết kiệm hơn 4 năm, mua hụt căn nhà đầu tiên. Đến tháng 12/2020 mới mua căn nhà này, dọn vào ở luôn vì mình mua lại từ chủ khác. Lần này, bọn mình "mua đứt" không vay nợ ngân hàng.

Căn nhà xinh xắn của Thương Nguyễn

Mua nhà mà không cần vay nợ, bạn có cho rằng điều này đang không phù hợp với xu thế hiện tại?



Thật ra khi đủ 2/3 số tiền mua nhà, mình cũng định vay nhưng may mắn có gia đình hỗ trợ nên có thể mua đứt. Khoảng 1 thời gian ngắn sau, mình cũng lo đủ trả số tiền vay cho người nhà.

Mình cũng chọn vay nhưng muốn đầu tư vào đất nên sinh lời tốt hơn. Do vậy, mình "mua đứt" nhà để ở và tận dụng vay vốn vào những khoản "tiền đẻ ra tiền" khác. Mình nghĩ nếu bạn có gia đình và con nhỏ, sở hữu căn nhà riêng có lẽ là mục tiêu lớn để các con được đủ đầy. Còn việc nếu bạn chưa có đủ nguồn vốn, có nên đi vay để mua nhà hay không, theo mình cần đánh giá trên nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, bạn có được bao nhiêu cho ngôi nhà mình định mua rồi, 1/3, 1/2 hay 2/3. Nếu chọn mua chung cư, theo cá nhân mình, ít nhất bạn cần có 2/3 số tiền thì mới nên mua. Thứ 2 nguồn thu nhập hiện tại của bạn như thế nào, có dư dả sau khi trừ đi các chi phí cố định hay chưa. Và nguồn thu nhập đó có được đảm bảo và tăng dần lên không hay đang bấp bênh, mình cần cân đối được để có thể trả nợ cả gốc lẫn lãi từ vay mua nhà. Còn nếu mua nhà mà sau đó nó trở thành gánh nặng quá sức, mình sẽ chậm lại một chút, không nên cố quá sức, khiến cả gia đình áp lực tài chính.

Bạn có suy nghĩ gì về quan điểm thuê nhà sướng hơn mua, muốn ở đâu thì ở, thà để tiền đó chơi kinh doanh, lúc cần còn rút ra?

Mình nghĩ việc này tuỳ thuộc quan điểm của mỗi người. Thuê hay mua đều có ưu và nhược điểm riêng. Cá nhân mình thích an cư, không thích phụ thuộc và thích được làm điều mình thích trong ngôi nhà của mình. Chẳng hạn, đi lại tự do, trang trí bày biện ngôi nhà theo ý mình.

Mình nghĩ kể cả khi làm ăn kinh doanh, ngôi nhà có giá trị, mình vẫn tận dụng được nó để làm vốn kinh doanh mà. Do vậy, mình vẫn thích mua nhà, dù to hay nhỏ vẫn có một điều gì đó an tâm, con cái mình cũng có được môi trường ấm áp từ ngôi nhà của chính gia đình, cảm giác không còn bơ vơ lang thang như thời mình thuê nhà ngày xưa nữa. Với tâm lý thuê nhà, mình rất hay tạm bợ, không dám đầu tư mua sắm gì vì nó có phải của mình đâu nên chất lượng cuộc sống cũng kém hơn phần nào. Đó là tâm lý chung.

Khu trang trí Noel năm nay của căn nhà

Theo bạn, mua nhà có phải là điều cần thiết khi kết hôn?



Sở hữu nhà, có được không gian tốt, tạo nên sự gắn kết, ấm cúng, tình cảm như vậy sẽ đi lên, công việc cũng sẽ thuận lợi hơn, đấy là cách nghĩ của mình. Như vợ chồng mình đều dân tỉnh lẻ ra thành phố đi học quen nhau, yêu nhau rồi cưới, bố mẹ đều là nhà nông ở quê nên không thể có nhà cho con cái trên thành phố được. Do vậy, lúc cưới nhau vợ chồng mình lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, vốn đều đi vay nên chưa có điều kiện mua nhà ngay được.

Khi con còn nhỏ, vợ chồng mình vẫn đi ở thuê, đến năm các con lên 5 và lên 7, mình quyết định cần mua nhà thì các con lớn rồi, cần có không gian riêng. Vợ chồng trẻ có thể chưa sở hữu nhà nhưng có con rồi, nên quyết tâm làm để mua được nhà sớm, an cư lạc nghiệp.

Trong quá trình chuẩn bị mua nhà, bạn có phải chi tiêu dè sẻn, hay có thói quen nào phải thay đổi để tiết kiệm hơn không?

Bình thường nhà mình cũng không có thói quen tiêu hoang hay tiết kiệm quá, mình chi tiêu bình thường, thấy hợp lý và đủ. Do vậy, giai đoạn đó mình không nghĩ đến việc này mà cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Song, mình nghĩ nên thay đổi lại cách chi tiêu hợp lý hơn nữa vì không chỉ giai đoạn mua nhà mà cả ngay bây giờ, cần có kiến thức về quản lý tài chính.

Xin cảm ơn Thương Nguyễn vì những chia sẻ!

Ảnh: NVCC