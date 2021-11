Tích cực điều tra nhóm đối tượng “rút ruột” ngân hàng

Chiều 8/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã di lý 2 đối tượng Lương Văn Tuấn (SN 1978) và vợ là Phạm Thị Oanh (SN 1974; cùng trú tại làng Bek, xã la Bã, huyện Ia Grai, Gia Lai) từ Công an TP Hà Nội về Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, để chiếm đoạt tài sản người khác vào năm 2015, vợ chồng Tuấn, Oanh biết Lê Xuân Bằng (SN 1982, trú tại làng Orê 2, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) làm khống được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nên đã đến thuê Bằng làm GCNQSDĐ với giá 22 triệu đồng/ha đất, sau đó sử dụng để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Dẫn giải đối tượng Bùi Thị Nguyên Sáng.





Lương Văn Tuấn khai nhận: "Vợ chồng tôi đến gặp, được Bằng cho chúng tôi biết một số hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số trú tại khu vực Đồi Chị Grêh, làng Orê 2, xã Ia Grăng có đất rẫy nhưng chưa làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ. Theo hướng dẫn của Bằng, tôi và vợ đã kê khai gian dối nguồn gốc, diện tích, vị trí, chủ sở hữu đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 32 tại khu vực làng Orê 2 (thuộc phần diện tích đất của 08 hộ gia đình khác đang canh tác sử dụng) vào hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ để được UBND huyện Ia Grai cấp GCNQSDĐ".



Sau khi được cấp GCNQSDĐ khống, ngày 17/3/2016, Tuấn và Oanh mang đến thế chấp tại Ngân hàng TMCP ABBank - Chi nhánh Gia Lai để vay số tiền 480.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng. Khi hết hạn hợp đồng 2 đối tượng làm thủ tục đáo hạn để vay lại đến năm 2019. Đáo hạn ngân hàng xong, Tuấn và Oanh bỏ trốn khỏi địa phương. Ngân hàng làm thủ tục khởi kiện để phát mãi tài sản thế chấp nhằm thu hồi nợ thì mới phát hiện, Tuấn và Oanh không có đất.

Ngày 21/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định truy nã đối với Tuấn và Oanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 14/10/2021, hai đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Thiếu tá Nguyễn Thị Như Hoa - Điều tra viên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, người trực tiếp thụ lý điều tra vụ án cho biết: "Vụ án này liên quan đến nhiều đối tượng; Nhiều hộ gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, chưa quan tâm đến làm GCNQSDĐ nên các đối tượng có cơ hội phạm tội.

Khi phát hiện diện tích đất của mình bị người khác làm GCNQSDĐ khống để chiếm đoạt họ không chủ động trình báo tố giác vụ việc dẫn đến công tác điều tra, xác minh diện tích đất của từng hộ gia đình liên quan trong vụ án phải mất rất nhiều thời gian. Vụ việc xảy ra từ năm 2015 tuy nhiên đến năm 2019 mới bị phát hiện, sau một thời gian khá dài nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra".

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam đối với Bùi Thị Nguyên Sáng (SN 1982, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) - Nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai và Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Đồng thời, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Xuân Sương (SN 1987), Kiều Thị Lê (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), Chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai và Lê Thị Thắm (SN 1988, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) - Công chức địa chính-xây dựng xã Ia Grăng.

Các đối tượng này đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố 12 đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Quyến và Nghĩa đang bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Thượng tá Đỗ Hồng Lam, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: "Những đối tượng trên đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều hộ tại khu vực làng Orê 2 và làng Mèo (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) và lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đất đai, thẩm định hồ sơ khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu của cán bộ địa chính UBND xã Ia Grăng và cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Ia Grai để kê khai khống nguồn gốc, chủ sử dụng đất, diện tích, vị trí đất vào hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất không thuộc sở hữu của mình rồi chiếm đoạt.

Đến nay, chúng tôi đã điều tra xác định nhóm đối tượng đã được cấp 14 GCNQSDĐ khống với tổng diện tích hơn 29 ha, thế chấp vay vốn tại 6 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, gây thiệt hại về tài sản lớn cho các ngân hàng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi 2 đối tượng bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Hiện nay, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sớm truy tố các đối tượng trước pháp luật.