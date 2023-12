“Tích Điểm UP”- Giải pháp chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp

Mới đây UrBox đã mang tới một làn gió mới mẻ, chương trình "Tích Điểm UP" – đây được xem là bước đột phá trong chiến lược chăm sóc khách hàng thân thiết (Loyalty) của các nhãn hàng.



Chương trình Tích Điểm UP - đổi mới và sáng tạo

Ngày 19/12/2023, Công ty Cổ phần Tiếp thị số Tô quà (UrBox) tổ chức sự kiện Lễ ra mắt chương trình "Tích Điểm UP" (UP By UrBox). Đây được xem là chương trình chăm sóc khách hàng qua hình thức liên kết thẻ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là bước tiến quan trọng và đột phá giúp định chuẩn mực mới cho các sáng kiến Loyalty trong kỷ nguyên 4.0.

Với "Tích điểm UP", UrBox đã đồng hành cùng Visa - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, nhằm tạo ra một trải nghiệm thanh toán không giới hạn (tiêu càng nhiều, tích càng nhiều) thông qua nền tảng Visa Offers Platform (VOP). Bằng cách kết hợp sức mạnh của thương hiệu quốc tế Visa cùng mạng lưới Đối tác Thương hiệu đa dạng của UrBox, "Tích Điểm UP" không chỉ mang đến lợi thế cạnh tranh cho các chương trình Loyalty, mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới ưu đãi với vô vàn trải nghiệm độc đáo cho các bạn trẻ.

"Tích Điểm UP" không chỉ là một chương trình tích điểm thông thường. Mô hình "Tiêu là tích" vừa khuyến khích việc chi tiêu đồng thời đưa ra tính năng tích điểm ngay lập tức. Điều này giúp người dùng cảm thấy hứng thú khi mà mỗi giao dịch là một trải nghiệm thú vị với việc tích lũy điểm cực dễ dàng và tỷ lệ tích điểm cao.

Với sự tiện lợi và đơn giản, UrBox đã tạo ra trải nghiệm thanh toán mượt mà, ở đó người dùng chỉ cần lưu chiếc thẻ Visa một lần trong ứng dụng và yên tâm tận hưởng trải nghiệm "Tiêu là tích" cho mọi giao dịch với thẻ Visa đã lưu tại bất kỳ thương hiệu nào mà họ yêu thích. Điều này vừa giúp tiết kiệm thời gian mỗi lần thanh toán và vừa làm tăng tính thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra, UrBox còn hợp tác với hơn 600 thương hiệu đa ngành giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm ưu đãi từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giải trí, mua sắm đến ẩm thực và cả du lịch.

Đại diện UrBox trao hoa và kỷ niệm chương cho các đại diện Visa, ACB và các Đối tác Thương hiệu tại sự kiện

Hợp tác chiến lược giữa UrBox và Visa - bệ phóng cho giá trị bền vững



Sự hợp tác chiến lược giữa UrBox và Visa hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn không chỉ cho ngân hàng mà còn cho tất cả đối tác thương hiệu tham gia như:

Tiềm năng gia tăng tỷ lệ mở thẻ và chi tiêu: Được xây dựng trên nền tảng VOP của Visa, Tích điểm UP không chỉ đem lại cho Ngân hàng cơ hội gia tăng tỷ lệ mở thẻ mà còn kích thích chi tiêu của chủ thẻ thông qua cơ chế tích điểm đơn giản, hấp dẫn và nhiều ưu đãi từ Đối tác Thương hiệu.

Mở rộng phân khúc khách hàng tiềm năng: Với sự kết hợp giữa tích điểm và tiêu điểm trong chương trình, Ngân hàng có cơ hội mở rộng phân khúc khách hàng tiềm năng. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược tiếp cận thị trường và tăng cường sức hấp dẫn của sản phẩm thẻ.

Quyền lợi tích - tiêu điểm tích hợp giúp gia tăng sự trung thành của khách hàng: Chương trình tích điểm và tiêu điểm tích hợp tạo nên một hệ sinh thái tương tác, thúc đẩy sự trung thành của chủ thẻ. Khách hàng không chỉ được hưởng ưu đãi từ việc tích điểm mỗi khi chi tiêu mà còn có quyền lợi tiêu điểm để đổi lấy những ưu đãi đặc biệt từ các đối tác thương hiệu đa dạng.

Với góc độ của đối tác thương hiệu, "Tích điểm UP" được ví như một giải pháp tối ưu giúp đối tác dễ dàng xây dựng các chương trình Loyalty mà không cần đầu tư công nghệ phức tạp, đồng thời việc tích điểm đổi quà tại mạng lưới đối tác thương hiệu sẵn có của UrBox giúp người dùng trở nên hào hứng hơn và gia tăng sự trung thành với thương hiệu.

"Tích điểm UP" được xem như một bệ phóng cho các giá trị bền vững giữa Ngân hàng, Đối tác Thương hiệu và Visa, mang lại trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: "Visa rất vui mừng khi được hợp tác với UrBox để cùng nâng tầm trải nghiệm người tiêu dùng Việt. Việc vận dụng nền tảng Visa Offers Platform (VOP) vào Chương trình "Tích điểm UP" đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gia tăng trải nghiệm tiêu dùng và thanh toán số. Điều này hứa hẹn mở ra hệ sinh thái mới nơi tất cả các thành viên tham gia hành trình mua sắm hiện đại – từ nhà bán, thương hiệu, người tiêu dùng, đến đơn vị phát hành thẻ và nền tảng liên kết thẻ – đều có thể tận hưởng những trải nghiệm liền mạch, ưu đãi hấp dẫn, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn".