Tiệm bánh ngọt ăn kiêng nổi tiếng ở Hà Nội bị tố "mượn ảnh" để quảng bá sản phẩm: Thực khách hoang mang liệu sự thật có đúng như lời đồn?

Mới đây, một tiệm bánh ngọt ăn kiêng nổi tiếng ở Hà Nội bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, tiệm bánh có tên S.C được cho là quảng cáo sai sự thật khi bày bán các sản phẩm với thông tin "không đường" trong bảng thành phần nhưng thực chất lại có đường. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên bản tin của đài truyền hình, đồng thời được đăng tải lại trong các hội nhóm lớn về ăn uống, ẩm thực đã khiến không ít người bất ngờ, hoang mang.

Bài đăng kèm thông tin cho rằng quán bánh ngọt ăn kiêng quảng cáo sai sự thật (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra rất nhiều hình ảnh được đăng tải trên tài khoản Instagram của quán đều là hình ảnh đi cóp nhặt, vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau.

Các hình ảnh được chia sẻ liên tục trên mạng thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Nếu để ý kỹ về mốc thời gian thì có thể thấy so với những bức ảnh gốc thì loạt hình ảnh của quán đăng tải đều có sự chênh lệch về thời gian. Bên cạnh đó, dưới phần mô tả của quán bánh hầu như chỉ để thông tin về thành phần bánh không đường chứ không ghi rõ nguồn hình ảnh. Hành động này dễ khiến khách hàng lầm tưởng rằng đây là hình ảnh do quán chụp, và các sản phẩm trong ảnh đều do chính quán tự sản xuất.

Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải, không chỉ có cộng đồng mạng mà rất nhiều thực khách đã từng mua bánh của quán tỏ ra vô cùng bức xúc. Và một lần nữa chất lượng của quán bánh khiến dân tình đặt ra dấu hỏi chấm.

Rất nhiều thực khách bức xúc về những ồn ào của quán bánh (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Giữa lúc các khách hàng và cộng đồng mạng vẫn còn rất hoang mang, tiệm bánh hiện chỉ cập nhật các chứng từ có liên quan về chất lượng sản phẩm chứ chưa có động thái chính thức lên tiếng về tất cả các sự việc trên. Tuy nhiên, độ xác thực của những giấy tờ này hiện vẫn là dấu hỏi chấm đối với nhiều người.

Ngoài ra quán bánh còn đăng tải story dành tặng bánh miễn phí cho các khách hàng muốn thử nghiệm về chất lượng đường trong bánh của quán.

Quán bánh dành tặng miễn phí bánh cho thực khách nào muốn trải nghiệm chất lượng sản phẩm (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, quán bánh vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi từ quán.