Tiềm năng bất động sản Hoà Bình và miền đất hứa Cao Phong

Những năm trở lại đây, giới đầu tư địa ốc gọi tên Hoà Bình trong sự kỳ vọng lớn về tiềm năng phát triển cũng như cơ hội sinh lời tốt. Nhất là khi dịch bệnh xuất hiện, xu hướng dịch chuyển về vùng ven Hà Nội ngày càng diễn ra mạnh mẽ và bùng nổ. Hoà Bình là một trong những điểm đến đón trọn dòng dịch chuyển này. Đây cũng là lý do mà ngay cả trong thời điểm dịch bệnh, khảo sát của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam ghi nhận tỷ lệ thanh khoản và mức giá liên tục tăng của bất động sản nơi đây.

Với con số tích cực này, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định, những thị trường mới như Hòa Bình đang có khả năng chống chịu tốt với biến động của nền kinh tế khi tốc độ tăng trưởng về giá sản phẩm vẫn ở mức ổn định. Tỷ lệ hấp thụ các dự án ở ngưỡng cao và còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Các dự báo đều cho rằng, Hoà Bình sẽ tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua của những nhà đầu tư sành sỏi khi tiềm năng nơi đây vẫn còn rất dồi dào. Đặc biệt, sự thay đổi nhanh chóng của hạ tầng giao thông sẽ là đòn bẩy khiến thị trường bất động sản Hoà Bình bùng nổ như tuyến đường Hoà Lạc - TP. Hòa Bình giai đoạn 2 với 6 làn xe; cải tạo quốc lộ 70, quốc lộ 15, quốc lộ 21, đường vành đai 5... đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Đáng chú ý, khi tuyến đường cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, thị trường bất động sản Hoà Bình sẽ còn tiếp tục trở nên sôi động. Tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Hà Nội tới Hoà Bình và Sơn La đồng thời kéo theo sự phát triển du lịch, thương mại từ các khu vực dọc theo tuyến đường, điển hình là huyện Cao Phong (Hoà Bình).

Xét ở góc độ đầu tư sinh lời, rõ ràng, việc triển khai và hoàn thành tuyến đường Hoà Bình – Mộc Châu không chỉ thúc đẩy hoạt động giao thương từ Cao Phong đến các tỉnh và cửa khẩu trở nên thuận tiện mà còn góp phần tạo sự khởi sắc cho ngành du lịch nông nghiệp nơi đây.

Thị trường Cao Phong trước sự đổ bộ của những ông lớn

Giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh Hòa Bình, thị trường bất động sản Cao Phong gia tăng sức nóng trong tương lai ngắn là kịch bản mà rất nhiều nhà đầu tư đưa ra. Đặc biệt trong bối cảnh Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đã được phê duyệt quy hoạch nằm trên địa bàn TP. Hòa Bình và một phần của các huyện: Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu với tổng diện tích quy hoạch 52.200 ha.

Cùng với chủ trương đưa Cao Phong trở thành trung tâm hành chính – kinh tế của huyện, tất yếu sẽ kéo theo lực hút và hấp dẫn của thị trường bất động sản Cao Phong. Dòng tiền đầu tư sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà nhanh chóng chảy mạnh vào "vùng trũng".

Các "ông lớn" đổ bộ về Cao Phong, Hòa Bình mang theo các dự án tầm cỡ (ảnh phối cảnh dự án TNR Stars Cao Phong)

Tính đến thời điểm hiện tại, Cao Phong đã và đang đón các "ông lớn" đổ bộ điển hình như Công ty CP Phát triển BĐS TNR Holdings Việt Nam, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Quang Minh… Với uy tín và bề dày kinh nghiệm trong phát triển các dự án của các doanh nghiệp địa ốc, vùng đất Cao Phong sẽ sớm "thay da đổi thịt" khi có sự xuất hiện của các khu đô thị mới, được quy hoạch bài bản, hiện đại. Đây cũng sẽ là nhân tố thu hút các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đến rót vốn tìm cơ hội sinh lời.

Tuy nhiên, "khẩu vị" của các nhà đầu tư thông thái vẫn sẽ không thay đổi. Họ tiếp tục hướng tới lựa chọn dự án có vị trí đẹp, quy hoạch bài bản, đảm bảo yếu tố pháp lý và sở hữu cơ hội sinh lời cao. Trên thị trường bất động sản Cao Phong, TNR Stars Cao Phong đang là một trong những dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ hội tụ đầy đủ ưu thế.

Theo đánh giá, TNR Stars Cao Phong toạ lạc ngay trung tâm hành chính – kinh tế thị trấn Cao Phong, vừa hưởng lợi từ hạ tầng giao thông có sẵn, vừa nằm trong trục lõi phát triển đang được đẩy mạnh đầu tư công. Về quy hoạch, TNR Stars Cao Phong có quy mô gần 10ha, được định hướng là một khu đô thị thương mại – du lịch - dịch vụ đầu tiên tại Hoà Bình với chuỗi tiện ích khép kín, đồng bộ.

Dự án TNR Stars Cao Phong do Công ty Cổ phần May –Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư và được Công ty CP Phát triển BĐS TNR Holdings Việt Nam độc quyền quản lý và phát triển. Dự án hiện đã đủ điều kiện huy động vốn. Cụ thể, tháng 11/2021, Sở Xây dựng Hoà Bình đã có văn bản số 4471 gửi Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn liên quan đến việc huy động vốn dự án Khu dân cứ núi Đầu Rồng (tên thương mại TNR Stars Cao Phong), thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. Văn bản nêu rõ, dự án Khu dân cứ núi Đầu Rồng đã đủ điều kiện huy động vốn.

Được biết, dự án TNR Stars Cao Phong ký hợp đồng đặt cọc theo đúng bảng giá và chính sách của công ty đã ban hành.

Giới chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của những dự án bất động sản được đầu tư lớn, với sự đổ bộ của các ông lớn sẽ tạo lực đẩy góp phần đưa Hòa Bình trở thành cực tăng trưởng mới, háp dẫn dòng tiền đầu tư.

