Tiền đầu cơ nguội dần, cổ phiếu VND tiếp tục giao dịch khủng

Sắc đỏ trở lại lấn át trên thị trường trong quãng thời gian cuối phiên hôm nay. Trên HoSE, số mã giảm gần gấp đôi lượng tăng giá với 266 cổ phiếu đi lùi trong bối cảnh các cổ phiếu nhóm VN30 giao dịch không mấy tích cực.

Tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên là GAS, BID, VNM, MSN, VHM, VCB. Các cổ phiếu này đều thuộc rổ VN30. Trong nhóm VN30, 24/30 cổ phiếu giảm giá, chủ yếu trên dưới 1%. MSN giảm mạnh nhất với mức giảm 2,2%.

Thị trường điều chỉnh kéo theo các nhóm ngành lớn như ngân hàng, bất động sản cùng đi lùi. Ở nhóm ngân hàng, hơn 10 cổ phiếu trên HoSE chìm trong sắc đỏ với mức giảm quanh mức 1%. Trong khi đó, trên UPCoM, PGB giảm tới 5,5%.

Dòng tiền đầu cơ ở các cổ phiếu nhỏ và vừa cũng nguội đi đáng kể, đặc biệt là trên sàn HoSE. Các cổ phiếu nóng như NVL, DXG, GEX, KBC, HQC, HPX, TCH, SCR, LDG … cùng giảm giá. Với mã LDG, sau khi Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 18,2 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Minh Khang, Phó Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 387.875 cổ phiếu nắm giữ để giảm sở hữu từ 0,15% về còn 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

Phiên hôm nay, dòng tiền tiếp tục xu hướng chuyển dịch, tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. VND tiếp tục có giao dịch “khủng” với giá trị giao dịch cao nhất toàn sàn, đạt hơn 756 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu sang tay là hơn 46 triệu đơn vị.

Cuối tuần trước, VND gây bất ngờ khi khớp lệnh hơn 72 triệu cổ phiếu. SHS, VIX, SSI, HCM…là những mã thuộc nhóm chứng khoán có thanh khoản cao trong phiên.

VND có lượng giao dịch khủng và cũng là tâm điểm bán ròng của khối ngoại

Dù được đánh giá tích cực, nhiều mã chứng khoán như TVB, AGR, VCI, VIX, BSI quay đầu giảm giá cuối phiên. TVB vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chuyển sang diện hạn chế giao dịch.

Ngoài TVB, HNX còn chuyển cổ phiếu TKV Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch, bắt đầu từ ngày 25/5 do chậm nộp báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Với quyết định này, cổ phiếu TVC và TKC chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hằng tuần, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

HNX cũng duy trì diện hạn chế giao dịch từ ngày 22/5 đối với một loạt cổ phiếu như: PVA, PCN, PID, PPI, PSG, PX1... do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn chậm nộp báo cáo tài chính năm và bán niên của các năm trước đó, hoặc có thêm lý do vốn chủ sở hữu âm và không tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong 2 năm gần nhất.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,79 điểm (0,45%) xuống 1.065,85 điểm. HNX-Index giảm 0,11 điểm (0,05%) xuống 215,79 điểm. UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (0,26%) xuống 81 điểm.

Thanh khoản tương đương phiên trước, giá trị khớp lệnh HoSE nhích nhẹ lên hơn 12.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị khớp lệnh hơn 600 tỷ đồng. VNM, MSN, VND cũng là 3 mã bị bán mạnh nhất với giá trị trên 100 tỷ đồng mỗi mã.