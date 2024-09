Tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đến đâu?

Hiên nay tiến độ bồi thường, GPMB cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn chậm, đặc biệt đoạn đi qua Tp.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa đạt được 50%.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm tháo gỡ các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ cũng như việc khai thác đồng bộ cho toàn dự án, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các địa phương cần tăng cường trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện các dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 8/2024. Nhưng đến nay, đoạn qua TP. Biên Hòa vẫn còn nhiều vướng mắc.

Về công tác bàn giao mặt bằng, tổng diện tích đã bàn giao trên thực địa là gần 26,4 ha, đạt hơn 44,3% trên diện tích thu hồi của dự án và đạt hơn 72,5% so với diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường

Về công tác xét tái định cư tại TP. Biên Hòa, trong 4 đợt đã trình xét 351 trường hợp được tái định cư và giải quyết nơi ở, dự kiến hoàn thành công tác này trong tháng 9/2024. Riêng việc di dời hạ tầng kỹ thuật, dự kiến sẽ di dời 2 móng trụ mới tuyến 220 kv bắt đầu từ tháng 10/2024.

Về giải ngân vốn đầu tư công của dự án, kế hoạch vốn năm 2024 được bố trí hơn 1.367 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến cuối tháng 8/2024 đạt hơn 609 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,6%.

Các đơn vị thi công dự án nêu những khó khăn do trong tháng 9 xảy ra mưa bão liên tục, ảnh hưởng đến việc thi công tuyến đường. Các đơn vị cam kết tiếp tục nỗ lực GPMB nhanh nhất để phục vụ thi công dự án.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6/2023 với chiều dài 53,7 km và tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng. Điểm đầu dự án giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 qua Tp. Biên Hòa. Điểm cuối giao với Quốc lộ 56 (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (Km0 - Km16) do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 (Km16 - Km 34+200) do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư). Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành là vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.