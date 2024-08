Tiền Giang: Động thổ Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài khoảng 11,43km; trong đó khoảng 3,81km đi qua địa phận tỉnh Đồng Tháp và 7,62km qua tỉnh Tiền Giang, do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.



Theo đó, dự án sẽ có điểm đầu giao với dự án thành phần 1 cũng thuộc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại Km16 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối giao với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại lý trình Km98+950, cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.

Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế, mỗi làn xe rộng 3,5m với chiều rộng nền đường 17m, vận tốc khai thác 80km/h; giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m với chiều rộng nền đường là 24,75m, vận tốc khai thác 100km/h. Dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, có tổng mức đầu tư khoảng 3.856 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.255 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ năm 2022 - 2027.

Để thực hiện dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, 665 hộ dân thuộc 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang (Đồng Tháp 188 hộ, Tiền Giang 477 hộ) nằm trong khu vực giải tỏa với diện tích hơn 83 ha.

Dự án thi công có tổng nhu cầu cát đắp nền và gia tải khoảng 0,95 triệu m3; trong đó, phía tỉnh Đồng Tháp cung cấp 300.000m3 cát để thi công (đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp). Phần khối lượng cát đắp còn lại khoảng 650.000m3 dự kiến sử dụng nguồn cát từ các mỏ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnhTiền Giang.