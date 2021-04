Tiến hóa quyết liệt, PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng 20% doanh thu thuần

Nỗ lực vượt khó hóa giải rủi ro từ đại dịch

Trước những tác động tiêu cực, khó lường từ đại dịch Covid-19, toàn bộ nhân lực PNJ đã ngay lập tức khởi động tiến trình tái tạo nguồn lực nhằm tăng "sức đề kháng" cho toàn hệ thống. Quá trình này cũng đồng thời thúc đẩy mỗi cá nhân tự đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa thời gian làm việc và gia tăng năng suất. Toàn bộ thời gian giãn cách được tận dụng tối đa để bổ sung, củng cố những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết và dốc toàn lực chuẩn bị các dự án mới, đặc biệt là các dự án công nghệ, nhằm chuẩn bị ứng phó tốt nhất trong tình huống dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp hơn.

Khi dịch bệnh đạt đỉnh điểm, các thành viên PNJ đã chủ động phân tán nguồn lực theo phương thức chia ca làm việc tại công ty, cửa hàng và làm việc online tại nhà để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì hoạt động trên toàn hệ thống. Tất cả các thành viên đã cùng nhau đẩy mạnh hoạt động bán hàng online để đảm bảo tốt nhất nhu cầu khách hàng. Và trên tinh thần đồng lòng, nỗ lực và sẻ chia, toàn bộ thành viên tình nguyện nghỉ không lương 2 ngày/tuần, đồng thời Ban điều hành tình nguyện giảm 50% thu nhập.

Với sự nỗ lực bền bỉ để vượt khó hóa giải rủi ro, tiếp tục tăng trưởng, PNJ đã chứng minh được tinh thần không gì là không thể. Công cuộc tái tạo năng lực tại PNJ đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Đại diện PNJ cho biết, quá trình kiểm soát nhân sự tối ưu đã giúp PNJ tăng 14,5% năng suất lao động toàn công ty, trong đó năng suất lao động của nhóm trực tiếp kinh doanh tăng 21,4% so với cùng kỳ. Mô hình Shared-service và 55 shop in shop được hình thành. Nhân viên được phát triển tối đa năng lực. "Chi phí vận hành được tối ưu hóa. 6 quy trình bán hàng và công cụ được tái tư duy, thiết kế lại, gia tăng tốc độ phục vụ khách hàng, giảm khối lượng công việc nội bộ. Tiến trình tái xắp xếp khung giờ hoạt động giúp tiết kiệm 2,5 giờ. Doanh thu/đầu người năm 2020 tăng 9,4% so với 2019.", đại diện PNJ cho biết thêm.

Do đó, trong khi nhiều doanh nghiệp phải co cụm, giảm qui mô, cắt giảm nhân sự, PNJ vẫn liên tục gia tăng độ phủ sóng của mạng lưới bán lẻ và đảm bảo việc làm, thu nhập, cũng như phát triển đời sống tinh thần cho người lao động. PNJ không chỉ đứng vững trước khủng hoảng mà còn nắm bắt thời cơ gia tăng thị phần, duy trì đà tăng trưởng và trở thành Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành kim hoàn châu Á – Thái Bình Dương, do Tạp chí Jewellery News Asia – chuyên ngành về trang sức uy tín hàng đầu Châu Á và có tầm ảnh hưởng, uy tín trong ngành kim hoàn thế giới tổ chức và công bố trong khuôn khổ triển lãm trang sức JNA Awards diễn ra tại Hồng Kông hàng năm. Thương hiệu PNJ không ngừng gia tăng giá trị và được Forbes Việt Nam định giá 93,1 triệu USD, tăng 18% so với kỳ đánh giá 2019. Những hành động kịp thời và hiệu quả trong tiến trình F5-freresh của PNJ cũng đã được Talentnet đánh giá cao và vinh danh Chính sách nhân sự ứng biến Covid xuất sắc.

Không hề phiêu lưu

Cũng trong quá trình này, PNJ đã tiến hành tối ưu hóa doanh thu trên từng điểm bán song song tối ưu hóa, tăng vòng quay hàng tồn kho, tái cơ cấu vị trí cửa hàng với chi phí mặt bằng tốt hơn. Mảng kinh doanh cốt lõi của PNJ tiếp tục tăng trưởng lớn từ việc gia tăng thêm thị phần. Cụ thể, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn đạt mức 10% so với cùng kỳ nhờ việc tận dụng sức mạnh nội tại của doanh nghiệp về sức mạnh thương hiệu, hiệu quả của quá trình nâng cấp số hóa từ 2019 lên hoạt động chế tác cũng như truyền thông. Tỷ trọng doanh thu bán lẻ theo đó tăng mạnh, chiếm 59,7% tổng doanh thu cả năm, đạt mức cao nhất trong các năm gần đây. Lợi nhuận gộp đạt trên 3.400 tỷ, tương đương năm 2019. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất cả năm đạt 19,6% và tiếp tục duy trì ở mức cao so với các năm trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một năm khó khăn liên tục do đại dịch, giãn cách xã hội và nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Tiến trình tái tạo đã giúp PNJ thiết kế một PNJG tinh gọn với năng lực ứng phó linh hoạt, thực thi hiệu quả, đồng thời tạo được sức hút đối với nguồn nhân lực tài năng.

Thiết kế mẫu mã và chương trình riêng cho từng nhóm khách hàng giúp mảng bán lẻ trang sức PNJ tiếp tục tăng trưởng.

Bước sang 2021, PNJ đã tiếp tục thắng lớn trong quý I với trọng điểm là mùa Thần Tài. Lũy kế tháng 2/2021, doanh thu thuần đạt 5.011 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ, qua đó thu được 380 tỷ đồng lãi ròng, vượt 11,2% so với cùng kỳ. So với mùa Thần Tài 2020, mùa Thần Tài 2021 tăng trưởng doanh thu trang sức kênh lẻ đến 39,3%. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực cho tương lai, PNJ đã cho thấy sự sẵn sàng tạo lực đẩy tăng trưởng mới trong năm 2021.

Xác định tầm nhìn mới

Năng lực khai thác thị trường, đà tăng trưởng và vị thế hiện tại cho thấy PNJ đã đạt được nhiều thành công trên hành trình chinh phục tầm nhìn trở thành công ty chế tác, bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á, giữ vị trí top đầu trong phân khúc trung và cao cấp tại Việt Nam. Đồng thời, xuyên suốt thời gian qua, đơn vị đã không ngừng thúc đẩy sự tiến hóa hệ thống, phát triển yếu tố con người và công nghệ, nhằm nâng tầm vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Do đó, Ban lãnh đạo PNJ đã xác định tầm nhìn mới là trở thành công ty hàng đầu châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ sản phẩm, tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới.

Refresh VHDN giúp PNJ củng cố nền tảng phát triển.

Song song, hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cũng được tái tạo để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phát huy tối đa vai trò kích hoạt động lực hành động, thực thi hiệu quả hơn. Đặc biệt là vai trò gia tăng năng lực ứng phó linh hoạt trước những biến số từ đại dịch, từ những biến động địa chính trị, sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp quốc tế trên thị trường bán lẻ và trào lưu số hóa, thông qua sự gia tăng năng lực sáng tạo, tiếp thu tư duy công nghệ, thành tựu công nghệ và ứng dụng thành công tại doanh nghiệp.

Với quá trình này, văn hóa doanh nghiệp không chỉ có diện mạo mới mẻ mà còn tạo động lực tăng trưởng mới, tiến đến tối ưu hóa các nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình vận hành và phát triển truyền thống sang tư duy và hành động trên không gian digital, đưa PNJ trở thành một nhà bán lẻ chuyên nghiệp.