Tiện ích đa dạng tại biệt thự Nam Sài Gòn thu hút giới đầu tư

Long An được ưu ái khi sở hữu vị trí trọng điểm là cửa ngõ giao thông giữa TP.HCM và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, liên kết cảng biển quốc tế và biên giới giao thương với Vương quốc Campuchia.

Đồng thời, Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), năm 2021, Long An là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với vốn đầu tư là 3,84 tỉ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước, đây chính là lợi thế của Long An thu hút các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc, tạo nên làn sóng bất động sản phục vụ cho phân khúc khách hàng này xuất hiện.

Biệt thự Nam Sài Gòn tiện ích đa dạng, vượng khí hội tụ

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản liền thổ TP.HCM "nhỏ giọt" ít ỏi, dự án Khu dân cư Thành Hiếu ra mắt sản phẩm Biệt Thự với loạt ưu điểm sáng giá không thể bỏ qua, cùng với xu hướng di cư tất yếu về các đô thị vệ tinh thì dư địa tăng giá ở nơi đây là rất lớn.

Tọa lạc trên mặt tiền tuyến đường Long Hậu thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, dự án Khu dân cư Thành Hiếu có tổng diện tích hơn 20ha. Chủ đầu tư cho biết, các thủ tục pháp lý của dự án đang dần hoàn thiện. Dự án được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 10/7/2018.

Ngay tại khuôn viên là hàng loạt chuỗi tiện ích nội khu đa dạng như hệ thống công viên cây xanh, trường mầm non, sân vận động, chợ, trung tâm thương mại,... Hạ tầng nội khu, đường sá đã được trải nhựa, xây dựng hệ thống điện - nước âm.

Khu dân cư Thành Hiếu có vị trí liên kết vùng cao, tiếp giáp các khu dân cư đã hình thành

Đặc biệt, dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích, hạ tầng sẵn có như: trường học các cấp, ủy ban nhân dân, các cơ sở y tế, khu công nghiệp, cảng quốc tế Long An, cảng Hiệp Phước,...

Không những thế, Biệt thự Nam Sài Gòn còn được ưu ái khi nằm trải dài bên bờ sông, tầm nhìn đối diện dòng chảy luân chuyển vượng khí là nơi phong thủy tài lộc dồi dào. Lợi ích của sông nước đối với cuộc sống bất kỳ ai cũng mơ ước.

Những dự án sở hữu vị trí hướng sông, ven sông còn có giá trị cao hơn nhờ lợi thế cảnh quan sẵn có. Tầm nhìn rộng mở, thoáng đãng giúp tạo cảm giác thư thái và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cư dân khi trở về nhà mỗi ngày. Đây cũng sẽ là không gian vui chơi, sống gần với thiên nhiên cho thế hệ tương lai, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chính sách tài chính linh hoạt

Theo khảo sát thị trường, mức giá chung cư cao cấp tại khu Nam Sài Gòn đang dao động từ 55-70 triệu đồng/m2 (2,5 - 4 tỷ đồng/căn); nhà phố thì có giá trên dưới 10 tỷ đồng/căn. Còn tại khu vực Bình Chánh, hiện giá căn hộ đã dao động trên 40 triệu đồng/m2; nhà phố và đất nền cũng có mức giá trên dưới 40 – 60 triệu đồng m2. Mức giá ở Cần Giuộc hiện chỉ khoảng 1/4 - 1/2 những khu vực có cùng khoảng cách đến trung tâm Tp.HCM.

Điển hình, Biệt thự Nam Sài Gòn tại Khu dân cư Thành Hiếu có giá bán dự kiến từ 22 triệu/m2, đặc biệt quý khách hàng sẽ không phải đắn đo về mặt tài chính bởi dự án đã được ngân hàng SCB bảo trợ cho vay với lãi suất ưu đãi chỉ 7,5% cố định trong 18 tháng đầu.Không những thế, mức cho vay lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán có thời hạn cho vay lên đến 25 năm, phê duyệt và giải ngân hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ thủ tục đơn giản.

Giới chuyên gia nhận định, dòng biệt thự, dinh thự sẽ còn "đua nhau" lập đỉnh do quỹ đất nội đô TP.HCM hiện đã cạn, kéo theo nhu cầu an cư đẳng cấp cũng ngày càng cao. Biệt thự Nam Sài Gòn tại Khu dân cư Thành Hiếu với vị trí đắt giá, tiện ích đa dạng cùng các chính sách ưu đãi tài chính linh hoạt hứa hẹn sẽ trở thành một dự án tiêu biểu của tỉnh Long An.

https://cafef.vn/tien-ich-da-dang-tai-biet-thu-nam-sai-gon-thu-hut-gioi-dau-tu-20220326122231883.chn