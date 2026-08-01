Tiền lớn rục rịch trở lại trước thềm nâng hạng, chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu hưởng lợi

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn khi mặt bằng định giá được chiết khấu về vùng hấp dẫn, trong khi khối ngoại bắt đầu giảm bán ròng và quay lại mua ở một số phiên đầu tháng 8.

Cùng lúc, câu chuyện nâng hạng đang tiến gần đến thời điểm quan trọng, mở ra kỳ vọng về những dòng vốn mới vào thị trường.

VN-Index chưa bước vào sóng mới ﻿

VN-Index đang hồi phục nhưng thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi, diễn biến hiện tại thiên về một giai đoạn tích lũy có chọn lọc hơn là nhịp hồi kỹ thuật đơn thuần. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào một xu hướng tăng mới.

Một trong những cơ sở cho nhận định này là mặt bằng định giá đã được thiết lập lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua. P/E của VN-Index, loại trừ VIC và VHM, hiện về khoảng 9,3-10,4 lần, trong khi kết quả kinh doanh quý II của nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Cùng với đó, các vùng hỗ trợ quan trọng vẫn được giữ vững. Vùng đáy ngắn hạn 1.640-1.712 điểm đã được kiểm định nhiều lần mà chưa bị phá vỡ. Theo ông Phước, việc thanh khoản thấp đi kèm biên độ giảm hẹp tại vùng hỗ trợ cho thấy thị trường đang có đặc điểm của một giai đoạn tích lũy và tái cân bằng, thay vì dòng tiền rút khỏi thị trường.

Thực tế, dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu thay vì rút ra hoàn toàn. Một số nhóm có câu chuyện riêng như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và các cổ phiếu hưởng lợi từ tiến trình nâng hạng vẫn thu hút dòng tiền.

Thanh khoản hiện thấp hơn đáng kể so với những giai đoạn bùng nổ của năm 2022 và 2025, nhưng nếu đặt trong mặt bằng lịch sử, mức này vẫn ở vùng trung bình. Điều đó cho thấy nhà đầu tư chủ yếu đang quan sát và chờ thêm các chất xúc tác rõ ràng, trong đó đáng chú ý là câu chuyện nâng hạng vào tháng 9 và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong nửa cuối năm.

Định giá trở thành điểm hút dòng tiền khối ngoại trở lại

Trong bối cảnh đó, diễn biến của khối ngoại đang trở thành một tín hiệu đáng chú ý. Đầu tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài có chuỗi mua ròng 3-4 phiên liên tiếp với giá trị hàng nghìn tỷ đồng, trước khi quay lại bán ròng nhẹ khoảng 100-125 tỷ đồng trong hai phiên gần nhất.

Việc đà bán ròng giảm và khối ngoại bắt đầu quay lại mua cho thấy đánh giá về tỷ suất sinh lời kỳ vọng đối với thị trường Việt Nam đang có dấu hiệu tích cực hơn.

Mặt bằng định giá là một trong những yếu tố quan trọng. Khi P/E ở mức cao, đi kèm áp lực tỷ giá và chênh lệch lãi suất, sức hút của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn ngoại từng suy giảm. Hiện tại, khi định giá đã chiết khấu về vùng hấp dẫn hơn trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, cổ phiếu Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Dòng vốn toàn cầu cũng đang có xu hướng tái cơ cấu trước những biến động tại các thị trường quốc tế. Theo đó, việc giảm mức độ tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Hàn Quốc có thể mở ra cơ hội để dòng vốn tìm đến những thị trường mới nổi còn dư địa tăng trưởng như Việt Nam.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại còn đang có xu hướng đi trước sự kiện FTSE Russell chính thức đưa Việt Nam vào rổ Thị trường Mới nổi Thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

“Dư địa” từ nâng hạng vẫn còn

Theo ông Phước, kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh một phần vào giá, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu đầu ngành có khả năng lọt vào các bộ chỉ số. Tuy nhiên, dư địa vẫn còn khi thị trường vừa trải qua nhịp điều chỉnh và quá trình nâng hạng sẽ được triển khai theo lộ trình.

Đáng chú ý, dòng vốn thụ động từ các quỹ chỉ số vẫn chưa thực sự giải ngân. Theo ông, dòng tiền này sẽ chỉ tham gia sau ngày hiệu lực và được phân bổ qua nhiều đợt.

Trong khi đó, dòng vốn chủ động thường có độ trễ hơn khi các quỹ cần thêm thời gian để đánh giá thị trường sau khi chính thức được đưa vào nhóm mới nổi, dựa trên dữ liệu về thanh khoản và mức độ minh bạch. Đây cũng được xem là nguồn vốn có thể tạo động lực cho thị trường trong trung và dài hạn.

Bên cạnh dòng vốn, định giá cũng còn dư địa để hỗ trợ câu chuyện nâng hạng. P/E hiện ở khoảng 13 lần, trong khi phần bù định giá dành cho kỳ vọng nâng hạng chưa bị đẩy lên mức quá nóng.

Về nhóm cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền, ông Phước chia thành hai lớp. Nhóm đầu tiên là các cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn thị trường mới nổi, với đặc điểm vốn hóa lớn, thanh khoản cao và đáp ứng tiêu chí về free float.

Nhóm thứ hai là các cổ phiếu hưởng lợi từ những câu chuyện vĩ mô trong nước song song với nâng hạng, gồm ngân hàng, chứng khoán, nhóm doanh nghiệp Nhà nước có câu chuyện thoái vốn và thực phẩm - tiêu dùng. Theo ông, nhóm thực phẩm - tiêu dùng có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm, sau khi GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%.

Không cần cố bắt đúng đáy

Với chiến lược đầu tư, chuyên gia cho rằng không có một lựa chọn chung giữa việc chờ tín hiệu xác nhận hay giải ngân ngay, bởi quyết định phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và phong cách của từng nhà đầu tư.

Nhà đầu tư thận trọng có thể tiếp tục chờ thị trường xác nhận xu hướng thông qua sự cải thiện của thanh khoản và độ lan tỏa dòng tiền. Đổi lại, nếu xu hướng trở nên rõ ràng, việc giải ngân có thể phải thực hiện ở mặt bằng giá cao hơn.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có tầm nhìn trung - dài hạn và chấp nhận được biến động ngắn hạn có thể bắt đầu giải ngân từng phần. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường và nhiều doanh nghiệp đã trở nên hấp dẫn hơn, tạo điều kiện để tích lũy những cổ phiếu có nền tảng cơ bản và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng.

Theo chuyên gia, thay vì cố gắng xác định chính xác đáy thị trường, nhà đầu tư có thể chia nhỏ thời điểm giải ngân, ưu tiên các vùng giá hấp dẫn và tăng tỷ trọng khi xu hướng được xác nhận rõ hơn.