Trùm stablecoin Tether: "Ôm" hơn 146 tấn vàng vật chất, vượt nhiều ngân hàng trung ương

Tether, doanh nghiệp đứng sau đồng stablecoin lớn nhất thế giới USDT, đang nổi lên như một trong những đơn vị gom mua vàng đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Thống kê trong quý 2 vừa qua Tether đã mua thêm khoảng 14 tấn vàng vật chất, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 146 tấn vào cuối tháng 6. Riêng trong nửa đầu năm 2026, công ty đã mua khoảng 27,1 tấn vàng.

Đáng chú ý, hoạt động mua vào diễn ra ngay trong một quý mà giá vàng điều chỉnh mạnh. Giá vàng cuối quý 2 ở mức khoảng 4.008 USD/ounce, thấp hơn 14% so với cuối quý 1.

Dữ liệu tổng hợp từ các báo cáo dự trữ cho thấy tốc độ tích lũy đã tăng rõ rệt từ năm ngoái. Cuối quý 1/2025, Tether sở hữu khoảng 67,5 tấn vàng, trị giá khoảng 6,7 tỷ USD.

Một năm sau, con số tăng lên hơn 132 tấn và đến cuối quý 2/2026 đạt khoảng 146,4 tấn, trị giá 18,8 tỷ USD. Như vậy, lượng vàng đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 15 tháng, trong khi giá trị gần gấp ba.

Theo bảng thống kê dự trữ vàng chính thức của World Gold Council và IMF cập nhật tháng 8/2026, Tether với 146,4 tấn gần như ngang bằng quốc gia Bắc Phi là Libya, đồng thời vượt lượng dự trữ của các nước như Philippines, Ai Cập, Thụy Điển, Nam Phi, Mexico hay Qatar.

Các ngân hàng trung ương bổ sung dữ trữ vàng

Tether không phải bên duy nhất tranh thủ bổ sung vàng. Cùng lúc đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục đẩy mạnh tích lũy kim loại quý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ba Lan là nước mua mạnh nhất với hơn 82 tấn. Đứng tiếp theo là Uzbekistan với khoảng 41,4 tấn, Trung Quốc hơn 40,1 tấn và Kazakhstan khoảng 27,3 tấn. Cộng hòa Czech mua khoảng 10,8 tấn trong 6 tháng, Singapore hơn 10,1 tấn, trong khi Jordan và Ghana bổ sung lần lượt khoảng 5,9 tấn và 5,8 tấn.

Xu hướng này nằm trong một chu kỳ tích lũy vàng kéo dài của khu vực chính thức. World Gold Council cho biết các ngân hàng trung ương đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong bốn năm gần đây, gấp đôi mức bình quân khoảng 500 tấn của thập kỷ trước. Riêng quý 2/2026, ngân hàng trung ương và các tổ chức chính thức mua ròng khoảng 289 tấn vàng, tăng mạnh so với quý trước và cao hơn 62% so với cùng kỳ.

Không chỉ lượng mua thực tế duy trì ở mức cao, ý định nắm giữ vàng cũng chưa có dấu hiệu đảo chiều. Khảo sát dự trữ vàng ngân hàng trung ương năm 2026 của World Gold Council cho thấy 89% số người được hỏi dự báo tổng dự trữ vàng của các NHTW toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, tỷ lệ kỷ lục 45% cho biết chính ngân hàng trung ương của họ có thể tăng dự trữ vàng.

Các lý do được nhắc đến nhiều gồm khả năng hoạt động tốt trong thời kỳ khủng hoảng, đa dạng hóa danh mục dự trữ, phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị. Đồng thời, 74% số người tham gia khảo sát dự báo tỷ trọng USD trong dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong 5 năm tới.

Một lực cầu mới đang bước vào “cuộc chơi” vàng

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Tether sở hữu bao nhiêu vàng, mà ở việc một tổ chức tư nhân có khả năng mua hàng chục tấn vàng mỗi năm đang xuất hiện đúng thời điểm các ngân hàng trung ương vẫn tích lũy mạnh. Điều này có thể làm thay đổi phần nào cấu trúc cầu của thị trường vàng.

Theo World Gold Council, tổng nhu cầu vàng toàn cầu, bao gồm cả giao dịch OTC, đạt khoảng 1.269 tấn trong quý 2/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhu cầu đạt 2.522 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ nhưng giá trị lên mức kỷ lục khoảng 380 tỷ USD.

Cấu trúc dòng tiền cũng cho thấy một sự phân hóa đáng chú ý. Các ETF vàng bị rút ròng gần 45 tấn trong quý 2 khi USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất thay đổi. Tuy nhiên, cùng lúc đó, các ngân hàng trung ương mua gần 289 tấn vàng. Tether cũng tiếp tục mua thêm 14 tấn trong chính giai đoạn giá điều chỉnh.

Nói cách khác, khi một nhóm nhà đầu tư tài chính giảm vị thế, những người mua mang tính chiến lược và dài hạn lại xuất hiện. Dòng vốn ETF thường nhạy cảm với lãi suất, đồng USD và diễn biến giá ngắn hạn. Trong khi đó, quyết định mua của ngân hàng trung ương gắn nhiều hơn với quản trị dự trữ, đa dạng hóa tài sản và rủi ro địa chính trị. Với Tether, việc tiếp tục mua trong lúc vàng điều chỉnh cũng cho thấy doanh nghiệp này không chỉ chạy theo đà tăng giá.

Ở phía cung, khả năng phản ứng lại không quá nhanh. World Gold Council ghi nhận sản lượng khai thác mỏ quý 2 chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi nguồn vàng tái chế giảm 6%. Tổ chức này cũng dự báo tiềm năng tăng trưởng của cả khai thác và tái chế trong nửa cuối năm tương đối hạn chế. Điều đó không đồng nghĩa giá vàng sẽ chỉ đi lên. Lãi suất, đồng USD, dòng vốn ETF và diễn biến địa chính trị vẫn có thể tạo ra những nhịp điều chỉnh lớn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của hai nhóm người mua là ngân hàng trung ương và những tổ chức tư nhân quy mô lớn như Tether đang tạo thêm một tầng cầu mang tính chiến lược cho thị trường. Nếu xu hướng này tiếp tục, những đợt giảm giá mạnh có thể ngày càng trở thành thời điểm các “tay chơi” lớn tranh thủ bổ sung vàng, thay vì đơn thuần là tín hiệu để rời bỏ kim loại quý.