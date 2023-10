Tiên Nguyễn và bạn gái Hiếu Nguyễn đọ sắc, 1 chi tiết thể hiện “chị em dâu” nhà tỷ phú tâm đầu ý hợp

Trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn không ít lần khoe ảnh chụp cùng với bạn gái của em trai - thiếu gia Hiếu Nguyễn. Theo đó, cả hai có mối quan hệ rất thân thiết. Bạn gái Hiếu Nguyễn - Marie Trâm Anh cũng nhiều lần xuất hiện vào những dịp quan trọng của Tiên Nguyễn và gia đình bạn trai.

Mới đây nhất, Tiên Nguyễn và em dâu tương lai cùng tham dự sự kiện trao giải doanh nhân truyền cảm hứng. Được biết, sự kiện có sự góp mặt của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên - bà xã tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nên hai chị em Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh tới để ủng hộ mẹ. Không chỉ thể hiện được mức độ thân thiết của bạn gái Hiếu Nguyễn với gia đình nam thiếu gia mà tình chị em của cô nàng với Tiên Nguyễn cũng rất khăng khít.

Tiên Nguyễn và em dâu tương lai mặc đồ giống hệt nhau dù không bàn trước

Nhan sắc của Tiên Nguyễn và bạn gái Hiếu Nguyễn khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi

Cụ thể, dù cả hai không hề hẹn nhau trước về trang phục nhưng tình cờ lại mặc giống hệt nhau. Điều này khiến Tiên Nguyễn cũng phải cảm thấy bất ngờ về sự trùng hợp và hiểu nhau cả hai. “We did not plan to match at them same event” (tạm dịch: Chúng tôi không hề bàn mặc đồ giống nhau trong cùng một sự kiện đâu), Tiên Nguyễn viết trên trang cá nhân.

Diện đồ giống nhau, chụp chung một khung hình nhưng Tiên Nguyễn và bạn gái Hiếu Nguyễn đều được khen xinh. Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng khiến dân tình phải xuýt xoa vì bức ảnh gấp đôi visual. Cả hai đều rất tươi tắn, khoe trọn sắc vóc ngọt ngào, cuốn hút.

Marie Trâm Anh và cậu út nhà Johnathan Hạnh Nguyễn đã hẹn hò từ đầu năm 2022. Tuy nhiên phải đến thời gian gần đây, anh chàng mới thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm. Vốn là người kín tiếng trên MXH nên Hiếu Nguyễn thỉnh thoảng mới khoe khoảnh khắc của bạn gái trên trang cá nhân. Dẫu vậy mỗi lần xuất hiện, cặp đôi đều thu hút sự chú ý vì xứng đôi, đặc biệt nhan sắc của Marie Trâm Anh luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Thiếu gia Hiếu Nguyễn và những lần hiếm hoi khoe cận nhan sắc bạn gái