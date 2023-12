Tiền nhàn rỗi 1 tỉ đồng, có nên vay ngân hàng mua nhà dịp cuối năm?

Chị Hoàng Thanh, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết khoản tiền gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng của chị vừa đáo hạn ngân hàng. Chị dự tính vay thêm tiền ngân hàng để mua căn hộ chung cư rồi cho thuê hoặc mua đất nền vùng ven TP HCM.



"Thấy lãi suất cho vay mới giảm nhiều, nhưng thị trường bất động sản sắp tới có phục hồi nhanh hơn? Nếu vay vốn tín dụng thì chọn cách nào để hiệu quả"- chị Thanh băn khoăn.

Theo ghi nhận, các ngân hàng đang triển khai hàng loạt gói tín dụng ưu đãi cho vay mua nhà, căn hộ chung cư từ 7-9%/năm.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực từ quý III/2023, sau đà suy giảm về nguồn cung và nguồn cầu nửa đầu năm nay.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên gần đây, lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng giảm đối với các khoản vay mới

Về nguồn cung, Bộ Xây dựng cho biết cả nước đã có 21 dự án hoàn thành, tăng 300% so với quý II; có 863 dự án đang triển khai xây dựng, tăng 106,9% so với quý trước; có 15 dự án được cấp phép mới bằng so với quý II và có 47 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, tăng 132,28% so với quý II.

Về lượng giao dịch, số liệu tổng hợp của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, nếu quý II, toàn thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch thành công, tăng 1.000 giao dịch so với quý trước đó, thì sang quý III toàn thị trường ghi nhận có gần 6.000 giao dịch, gấp hơn 2 lần so với quý đầu năm.

"Cùng với sự ấm dần lên của thị trường bất động sản, các sản phẩm cho vay mua bất động sản của nhiều ngân hàng cũng được đẩy mạnh, giúp người có nhu cầu mua dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, lãi suất cho vay tại các ngân hàng đã giảm khá sâu. Tại VIB, lãi suất vay mua bất động sản hiện chỉ từ 6,5%/năm, là mức lãi suất rất hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, với các khách hàng có nhu cầu chuyển khoản vay bất động sản về VIB, ngân hàng đang hỗ trợ với mức lãi suất đặc biệt 0% tháng đầu tiên và tháng tiếp theo lãi suất chỉ từ 7%/năm", đại diện VIB nói.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 11-2023, mức lãi suất trung bình với những khoản cho vay mới đã giảm khoảng 2 - 2,2% so với cuối năm ngoái. Vì vậy, đại diện VIB cho rằng nếu có nhu cầu vay mua nhà thì đây là thời điểm thích hợp để khách hàng nhận được mức lãi suất hấp dẫn. Khách hàng có thể vay đến 80% giá trị ngôi nhà định mua.

Theo ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường - Quỹ đầu tư Vinacapital, thị trường bất động sản tại Việt Nam trải qua một năm đầy sóng gió nhưng đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Sự sụt giảm lãi suất vay thế chấp đã giúp thúc đẩy giao dịch tại một số sự kiện mở bán nổi bật gần đây.



"Giá căn hộ mới chào bán tại TP HCM và Hà Nội không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Để bán căn hộ, các chủ đầu tư bất động sản hiện đang cung cấp gói hỗ trợ vay thế chấp cho người mua (gia hạn thời gian ân hạn…) và các ưu đãi khác. Giá căn hộ trên thị trường thứ cấp giảm khoảng 10% nếu người bán chưa nhận được sổ đỏ từ chủ đầu tư" - chuyên gia của VinaCapital nói.

Quy trình vay mua nhà ngày càng đơn giản Nhiều ngân hàng khác cũng cho hay quy trình vay bất động sản đang được hầu hết ngân hàng chú trọng theo hướng đơn giản, nhanh chóng như vay mua nhà, căn hộ chung cư; vay xây dựng mới, sửa chữa nhà, ….