Tiền ồ ạt bắt đáy cổ phiếu HPX, gần 1/3 công ty đổi chủ chỉ trong một phiên, thị giá vẫn chưa thoát sàn

Sau 3 phiên sàn liên tiếp với thanh khoản èo uột, cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát bất ngờ ghi nhận giao dịch tăng vọt trong phiên 14/9. Tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào kéo cổ phiếu này có thời điểm thoát mức giá sàn. Thanh khoản ghi nhận hơn 83 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương gần 1/3 tổng lượng cổ phiếu lưu hành của Đầu tư Hải Phát đã đổi chủ chỉ trong một phiên. Trong đó, phần lớn lệnh khớp tại mức giá sàn với 73 triệu cổ phiếu, còn lại rải rác trên các bước giá sát giá sàn.

Đây cũng là phiên thanh khoản lớn thứ 2 của cổ phiếu HPX kể từ khi niêm yết, chỉ sau phiên 30/11 với hơn 165 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Tuy nhiên, áp lực bán quá lớn khiến thị giá vẫn đóng phiên giảm hết biên độ 7%, đạt 5.480 đồng/cp, dư bán giá sàn gần 13 triệu cổ phiếu.

Vỏn vẹn trong một tuần giao dịch, cổ phiếu này đã “bốc hơi” hơn 25% thị giá. Đà lao dốc gần đây của Hải Phát diễn ra sau khi cổ phiếu HPX nhận quyết định bị đình chỉ giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Theo đó, cổ phiếu HPX sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9 (phiên thứ 2 tuần sau) do vi phạm liên tục nghĩa vụ công bố thông tin.

Nhìn rộng ra, chỉ trong vòng chưa đầy một năm trở lại đây, cổ phiếu HPX liên tục trải qua những đợt giảm giá mạnh. Đáng chú ý nhất, giai đoạn hai tháng cuối năm 2022, thị giá HPX trượt dốc dài, liên tục ghi nhận những mốc thấp kỷ lục, “bốc hơi” hơn 81%, vốn hóa thị trường bị thổi bay hơn 6.300 tỷ đồng trong chưa đầy 2 tháng. Tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh khiến công ty không hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu HPX đã liên tục bị HoSE “tuýt còi” và chuyển vào diện cảnh báo sau đó tới diện kiểm soát do chậm nộp các BCTC kiểm toán. Thị giá HPX chỉ vừa phục hồi trong giai đoạn tháng 8/2023 trước khi quay đầu giảm mạnh như hiện tại.

Lãnh đạo liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu

Trong khi cổ đông tháo chạy trước thềm cổ phiếu bị đình chỉ, lãnh đạo Hải Phát cũng bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã thông báo về việc bán giải chấp cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của hai lãnh đạo, gồm 1,3 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải và 480 nghìn cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của Phó Tổng giám đốc HPX Lê Thanh Hải. Thời điểm bán giải chấp kể từ 11/9.

Tương tự, Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities, TCBS) cũng công bố sẽ thực hiện bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải kể từ ngày 12/9/2023 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Đáng chú ý về phía Hải Phát, sau khi nhận quyết định đình chỉ, công ty đã thực hiện công bố BCTC bán niên 2023, số liệu không có thay đổi so với báo cáo tự lập. Hải Phát ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả LNST đạt hơn 57 tỷ, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022.

Ngoài ra, HPX cũng công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 21/10.