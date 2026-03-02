Tiến sĩ Việt Nam trong Top 150 lãnh đạo AI toàn cầu trở thành Giám đốc Công nghệ FPT

Ông Nguyễn Xuân Phong – Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) của FPT Software, Tập đoàn FPT được bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ (CTO) Tập đoàn

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn FPT công bố đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV (lĩnh vực thiết bị bay không người lái), lượng tử, công nghệ đường sắt, an ninh mạng…. Trong chiến lược phát triển dài hạn, FPT xác định làm chủ các công nghệ lõi là nền tảng để củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của Quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tân CTO FPT chịu trách nhiệm định hướng, kiến trúc hệ sinh thái công nghệ FPT xoay quanh sự dịch chuyển của AI. Với thế mạnh tích lũy nhiều năm trong hệ sinh thái công nghệ và nghiên cứu khoa học quốc tế, ông Phong sẽ tập trung xây dựng lực lượng nghiên cứu AI và các công nghệ nền tảng chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mảng công nghệ chiến lược, mở ra các hướng kinh doanh mới, phù hợp với chiến lược dài hạn của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Phong sinh năm 1989. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Ông có mặt trong Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) khi mới 24 tuổi.

Năm 2024, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research, cùng các tên tuổi như Yann LeCun.

Trước đó, trên cương vị Giám đốc AI tại FPT Software, ông tham gia xây dựng định hướng và triển khai chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của đơn vị này, đưa các giải pháp AI tiếp cận thị trường nước ngoài. Ông đồng thời tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa FPT với một số tổ chức trong lĩnh vực AI như NVIDIA, Mila, Landing AI, AI Fund và Aitomatic. Thông qua các hợp tác này, một số kỹ sư của FPT có cơ hội làm việc, trao đổi chuyên môn với các chuyên gia quốc tế như Andrew Ng và Yoshua Bengio.

Ông cũng tham gia vào quá trình để FPT trở thành thành viên sáng lập Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng. Trong giai đoạn này, FPT được cấp 5 bằng sáng chế quốc tế liên quan đến AI, được công nhận tại Mỹ và Nhật Bản; đồng thời được IDC xếp hạng trong Top 50 phòng thí nghiệm AI toàn cầu theo một báo cáo đánh giá chuyên sâu.

Các giải pháp AI trong lĩnh vực phát triển phần mềm, công nghiệp và vận hành doanh nghiệp do nhóm của ông Phong tham gia phát triển đã được triển khai tại một số thị trường như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, đồng thời nhận một số giải thưởng quốc tế. Trong đó, sản phẩm IvyChat được IDC xếp hạng Leader trong báo cáo IDC MarketScape 2025 đối với nhóm phần mềm AI phục vụ giao tiếp khách hàng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.



