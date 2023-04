Tiền tiết kiệm bị chuyển thành mua bảo hiểm

Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo đã được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi gia nhưng cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn chuyển sang mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư - sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bà Phương (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào cuối năm 2020, bà được nhân viên Ngân hàng SCB tư vấn mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư để tiết kiệm lấy lãi. Các nhân viên cam kết sản phẩm đầu tư này chỉ có thời hạn 8 năm. Hơn nữa, lãi suất cao hơn ngân hàng với mức từ 8,7 đến 15% nên bà đồng ý. Tuy nhiên, sau khi đặt bút ký, bà mới tá hỏa ra đây chính là bảo hiểm nhân thọ.

"Tôi gửi tiết kiệm nhưng họ tư vấn gửi gói đấy rất linh hoạt và lãi suất cao. Tôi có biết đó là bảo hiểm đâu, nếu biết là bảo hiểm kể 1.000 tôi cũng không mua", bà Phương chia sẻ.

Anh Võ Sang Bảnh - TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Bạn đó đã tư vấn cho mình thay vì gửi tiết kiệm bình thường lãi suất chỉ có 7%, đang có gói Tâm An đầu tư lãi suất tối thiểu trên 10% một năm. Trước đó mình cũng tin tưởng Ngân hàng SCB, bạn nhân viên tư vấn. Bạn đó yêu cầu mình ký, còn lại hồ sơ sẽ làm cho. Sau đó khi mình ra lấy đó lại là hợp đồng bảo hiểm. Theo hợp đồng này mình không thể rút ra được như những gì bạn đó đã cam kết".

Trong đơn tố cáo gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân đều cho rằng trong hợp đồng đầu tư có quá nhiều điểm bất thường. Như trường hợp của chị Giang (quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh), mức thu nhập, nghề nghiệp, thời hạn hợp đồng đều không đúng thực tế. Đồng thời chữ ký trong hợp đồng cũng nghi là bị làm giả.

"Khi mà cô này tư vấn cho tôi nói tôi đóng 8 năm là rút được tiền nhưng bây giờ khi đọc hợp đồng tôi thấy là tôi phải đóng 36 năm. Sai phạm thứ 2 là họ khai khống nghề nghiệp của tôi họ ghi tôi là kế toán và khai khống mức lương của tôi", chị Giang cho hay.

"Phần thu nhập họ khai khống mức thu nhập của tôi lên đến 60 triệu đồng/tháng trong khi tôi đang thất nghiệp. Tôi thật sự bất ngờ trong bản phân tích nhu cầu tài chính họ kê khai tổng thu nhập của tôi một năm lên đến 1,2 tỷ. Đây hoàn toàn là một sự khai khống trắng trợn luôn", anh Lân, quận 6, TP Hồ Chí Minh bức xúc.

Một điểm đáng chú ý nữa đó là hợp đồng giao cho khách hàng nhận chỉ là bản photo. Thậm chí từ giữa năm 2002, các điều khoản không còn được thể hiện trên giấy mà trên trang web của công ty Manulife. Trong khi phần lớn khách hàng là những người lớn tuổi, đã về hưu ít sử dụng mạng Internet.

"Họ chỉ đưa ra một tờ giấy hướng dẫn khách hàng vào trang web để xem điều khoản của hợp đồng. Nếu như khách hàng không hiểu biết hoặc không biết lên mạng tìm điều khoản thì họ mặc nhiên thừa nhận đây là điều khoản họ đã được tiếp xúc", anh Lân cho hay.

Cũng theo các khách hàng, trong suốt quá trình tham gia mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư, họ chỉ làm việc với ngân hàng, không làm việc với bên bảo hiểm.

Trong đó, rất nhiều khách hàng cùng thừa nhận mình không được tư vấn trung thực và đầy đủ từ đầu và trình độ hiểu biết hạn chế nên tin tưởng hoàn toàn vào người tư vấn. Đồng thời, họ luôn được trấn an tâm lý rằng trong hợp đồng có logo ngân hàng thì ngân hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Nguyên nhân dẫn đến vướng mắc trong hợp đồng

Theo các luật sư, những bất cập của bảo hiểm liên kết với ngân hàng nổi lên trong mấy tháng vừa qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có cả lỗi từ phía khách hàng do không đọc kỹ hợp đồng. Tuy nhiên, với hợp đồng bảo hiểm cả trăm trang và do phía công ty bảo hiểm soạn thì người mua thường ở phía bất lợi.

Về phía khách hàng, luật sư Hà Hải - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, nguyên nhân đầu tiên là đặt quá nhiều niềm tin vào nhân viên tư vấn. Đồng thời chủ quan, không chủ động tìm hiểu hết các thông tin trước khi đặt bút ký.

"Họ chỉ nghe tư vấn như vậy là họ quá chủ quan. Trong số đó có thể có một số bộ phận người dân về vấn đề hiểu biết pháp luật cũng không được tốt lắm thì những trường hợp như thế này họ nên đến tư vấn luật sư để luật sư họ đọc và giải thích cho. Như vậy sẽ không xảy ra những trường hợp đáng tiếc", luật sư Hà Hải cho biết.

Còn về phía ngân hàng và công ty bảo hiểm, chính sự không rõ ràng trong tư vấn của nhân viên đã khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất sạch toàn bộ tài sản vào phí bảo hiểm ngay trong năm đầu tiên. Bởi họ hoàn toàn tin tưởng ngân hàng là nơi an toàn để gửi tiền với mục đích là để có khoản tiền phòng rủi ro, bên cạnh đó có chút lãi suất cải thiện cuộc sống.

Luật sư Hà Hải nhận định: "Ở góc nhìn phục vụ khách hàng như vậy là không ổn, uy tín tên tuổi thương hiệu của mình đã bị mất rồi. Nếu anh không có chủ trương như thế, nhân viên của anh không tư vấn như vậy. Không chỉ một người mà là hàng trăm hàng ngàn người đều được tư vấn như thế thì không thể là không có".

Theo đơn tố cáo, hiện đã có 320 nạn nhân bị thiệt hại số tiền hơn 70 tỷ đồng trên khắp cả nước. Riêng tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua đã tiếp nhận gần 150 đơn tố cáo. Tất cả đều đề nghị điều tra, xử lý các cá nhân, tập thể Công ty TNHH Manulife Việt Nam và ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Lưu ý khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Để có cái nhìn đa chiều và khách quan, phóng viên VTV đã liên hệ bằng nhiều cách đến Ngân hàng SCB và Công ty bảo hiểm Manulife. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Còn trước mắt, với người dân, khi thực hiện các hợp đồng với công ty bảo hiểm, cần lưu ý những điểm sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu kỹ về bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ hai, lãi suất cam kết = Lãi suất minh họa?

Khách hàng lưu ý, phần cam kết là chắc chắn nhận được, còn phần minh họa chỉ là giả định lãi suất trên thị trường bởi còn tùy thuộc vào mức sinh lợi hay thua lỗ từ công ty đầu tư.

Thứ ba, thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Thứ tư, thời gian cân nhắc 21 ngày. Khách hàng có thời hạn 21 ngày để đọc hợp đồng của mình. Vậy nên hãy cố gắng dành thời gian đọc kỹ hợp đồng.

Các loại bảo hiểm sinh ra đều có lợi cho con người chỉ có điều là người mua và người tư vấn có làm đúng nguyên tắc và pháp luật hay không. Những lùm xùm liên quan đến việc ngân hàng tư vấn mua bảo hiểm thời gian qua cho thấy người mua cần thận trọng với chính những khoản tiền tiết kiệm của mình.

Diễn biến của vụ việc tiền tiết kiệm lại chuyển thành tiền mua bảo hiểm Tâm An Đầu Tư - sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ tiếp tục được phóng viên VTV cập nhật.

.