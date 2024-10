Tiếp loạt bài 'Ngậm trái đắng với giấc mơ làm việc trời Tây': Những sự thật được phơi bày

Công an vào cuộc điều tra

Trả lời Tiền Phong bằng văn bản, đại diện Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM có tiếp nhận đơn tố cáo Công ty TNHH Du học định cư DSS do bà Nguyễn Lê Vân làm Tổng Giám đốc và Công ty Giáo dục DSS do bà Daisy Nguyễn làm Giám đốc (cả hai là một người, có hai quốc tịch) chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ visa .

Do có nhiều nội dung cần làm rõ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đang khẩn trương kiểm tra, xác minh. Khi có kết quả sau cùng sẽ thông báo theo quy định.

Liên quan đến những phản ánh của báo Tiền Phong về DSS Việt Nam, bà Lương Thị Hà - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH TPHCM cho hay, Sở đã thành lập 2 tổ chuyên môn xác minh, tập hợp hồ sơ, làm việc với đơn vị.

“Hiện Sở đã nhận được 12 đơn khiếu nại, tố cáo của người dân đối với DSS Việt Nam, sau khi sàng lọc, Sở đã tổng hợp hồ sơ chuyển 2 đơn tố cáo công ty này của người dân sang cơ quan công an điều tra để làm rõ đồng thời sẽ tổ chức cuộc họp với các sở ngành có liên quan về hoạt động của DSS Việt Nam, khi có nội dung, kết quả sẽ thông tin với báo Tiền Phong”.