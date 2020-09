Tiếp tục đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng…" và " Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản " xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Đồng thời đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng này cùng 11 bị can về các tội danh như đã nêu trên.

Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa hồi tháng 7-2020 - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã có kết luận và Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố các bị can, trong đó xác định trong thời gian 2007 - 2013, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB, ông Bình đã chỉ đạo thực hiện hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.



Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, sau 3 tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC) do Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo và điều hành, gồm 11 tổ chức và 16 cá nhân gây thiệt hại cho DAB hơn 3.139 tỷ đồng/8.800 tỷ đồng, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…

Như vậy, sau 2 tháng điều tra bổ sung, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Trần Phương Bình và 11 bị can liên quan phạm tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng hành vi phạm tội của ông Nguyễn Thiện Nhân và 3 bị can khác, ngày 9/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định: tách vụ án hình sự; tạm đình chỉ điều tra vụ án phần liên quan đến Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh; tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh để xử lý sau.

Theo CQĐT, sai phạm của ông Trần Phương Bình, ông Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.139 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ông Nguyễn Thiện Nhân và một số bị can liên quan đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ DAB, chưa làm rõ được việc bàn bạc và thông nhất giữa Nguyễn Thiện Nhân (đối tượng chính) với Trần Phương Bình và những cá nhân liên quan trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DAB.

Trong giai đoạn 1 vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.