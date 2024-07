Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu 24.858 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp này lãi gộp 2.713 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 191 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với quý 2 năm ngoái. Chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên mức 1.429 tỷ đồng do lỗ tỷ giá. Trong kỳ, Vietnam Airlines lỗ ròng 577 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá. Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm.

Đặc biệt, trong quý 2/2024 Vietnam Airlines ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 900 tỷ đồng. Khoản mục này của công ty có nhờ việc được xóa nợ. Kết quả, hãng hàng không này mang về 1.146 tỷ đồng lãi trước thuế, trong khi cùng kỳ lỗ gần 1.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 934 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ.

Lũy kế 6 tháng, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu 53.126 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 5.258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức vào ngày 16/7, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Vietnam Airlines ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất của hãng hàng không này trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trên thực tế của hãng bay nay vượt xa so với những gì mà lãnh đạo ước tính.

Tại thời điểm 30/6, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế 35.812 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của công ty âm 11.533 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức hơn 23.300 tỷ đồng.

Tổng tài sản của hãng bay đạt 57.791 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm. Trong đó, chiếm hơn một nửa là khoản tài sản cố định, ở mức hơn 32.000 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là hơn 7.646 tỷ đồng.