Tiếp viên tiết lộ 18 phút sinh tử trong máy bay Nhật Bản: 5/8 cửa thoát hiểm bốc cháy, mất liên lạc hoàn toàn với buồng lái

Ngày 02/01 vừa qua, vụ va chạm trên đường băng giữa máy bay chở khách của Hãng hàng không Japan Airlines và máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã trở thành chủ đề được cả thế giới quan tâm.

Sau 2 ngày kể từ khi vụ tai nạn diễn ra, việc tìm kiếm hộp đen của chiếc A350 vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh lời khai của cơ trưởng máy bay Cảnh sát biển và đài kiểm soát không lưu đã được đăng tải vào ngày 02/01, mới đây, phía Japan Airlines cũng đã công bố một loạt các chi tiết liên quan đến vụ việc.

Vụ va chạm giữa hai máy bay trên đường băng Sân bay Haneda gây chấn động ngành hàng không

Theo đó, phi công của Japan Airlines cho biết vào thời điểm chuẩn bị thực hiện quá trình hạ cánh chiếc A350, anh không nhìn thấy máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển trên đường băng. Trong buồng lái lúc đó có 3 thành viên tổ bay, nhưng cả 3 đều nói rằng họ "không nhìn thấy" máy bay của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng có người nói đã nhìn thấy "thứ gì đó" ngay trước khi xảy ra vụ va chạm.

Các phi công cho biết, ngay sau cú va chạm, chiếc máy bay đã tiếp tục trượt dài thêm khoảng 1km rồi mới dừng hẳn. Vào thời điểm đó, cơ trưởng và những người khác trong buồng lái vẫn chưa hề nhận ra lửa đã bùng phát và chỉ có thể nắm được tình hình sau khi được tiếp viên liên lạc qua bộ đàm.

Tiếp viên cho biết chỉ có duy nhất 1 cửa thoát hiểm có thể sử dụng do ngọn lửa quá lớn

Ngoài các tình tiết liên quan đến cabin điều khiển máy bay, tiếp viên trên chuyến bay JAL516 này cũng tiết lộ chi tiết về 18 phút sơ tán đặc biệt, giúp thành công bảo toàn mạng sống của 379 người, bao gồm cả hành khách và các thành viên phi hành đoàn.

Theo nữ tiếp viên này, vào thời điểm xảy ra sự cố, cô đã ngay lập tức yêu cầu các hành khách "giữ bình tĩnh" và ngay lập tức liên lạc với khoang điều khiển. Chỉ ít phút sau, tình thế trở nên vô cùng nguy cấp khi các tiếp viên chỉ có thể mở cửa thoát hiểm sau khi nhận được hướng dẫn từ buồng lái. Trong khi đó, 5 trong số 8 lối thoát hiểm trên máy bay đã bốc cháy hoàn toàn, 2 lối thoát gần hàng ghế đầu đang bắt lửa vô cùng nguy hiểm và chỉ còn 1 lối thoát hiểm khẩn cấp duy nhất ở phía bên trái phía sau máy bay.

Hành khách được sơ tán khỏi chuyến bay 516 của Japan Airlines tại sân bay Haneda

Vào thời điểm đó, tiếp viên cho biết hệ thống liên lạc nội bộ trên máy bay đã bị hỏng hoàn toàn. Trong lúc cấp bách, các tiếp viên đã đưa ra quyết định dứt khoát, từ bỏ việc chờ chỉ đạo buồng lái và chủ động mở cửa sơ tán hành khách.

Nhờ có quyết định này, cuối cùng, toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn, trong đó cơ trưởng là người cuối cùng trượt xuống lối thoát hiểm khẩn cấp. Về vấn đề này, JAL cho biết các tiếp viên có thể đưa ra quyết định và hành động một cách độc lập là lý do khiến tất cả hành khách trên máy bay được sơ tán an toàn.

Nguồn: ET Today