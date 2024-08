Tiêu hết gần 400 triệu trong 2 ngày, cô gái khẳng định không phải cứ tiết kiệm là sẽ giàu: CĐM nghe xong phải thốt lên “đáng nể!”

Tiêu pha bạt mạng, vung tay quá chán thì chắc chắn khó giàu. Điều này có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết. Thế nên mới có chuyện mọi người "hò" nhau tiết kiệm, quản lý chi tiêu thật chặt chẽ. Mục đích đầu tiên là để có dư, chứ chưa bàn tới chuyện làm giàu hay thoát nghèo.

Rõ ràng, tiết kiệm luôn là thói quen tốt. Tuy nhiên, liệu tiết kiệm tối đa có đồng nghĩa với chóng giàu?

Chi gần 400 triệu cho khóa học 2 ngày, cô gái khẳng định: Tiết kiệm không sai nhưng không hoàn toàn đúng!

Mới đây, một cô gái tên Anh Đào đã chia sẻ quan điểm cá nhân trong việc tiết kiệm. Ở một video trên kênh TikTok cá nhân @jessicaanhdao của mình, cô đặt ra câu hỏi: Tiết kiệm có đang làm bạn nghèo?

Anh Đào trong video chia sẻ quan điểm về việc tiết kiệm

"Không phải cứ tiết kiệm là sẽ giàu đâu mọi người. Tuần trước, mình và chồng đã bỏ ra 15.000 USD - gần nửa tỷ đồng, cho 2 buổi học bao gồm cả vé máy bay và chỗ ở. Đây là một số tiền lớn, tuy nhiên mình thấy nó khá rẻ" - Anh Đào chia sẻ.

Sau đó, cô nhấn mạnh rằng tri thức là thứ mà mọi người không bao giờ nên keo kiệt. Có tri thức đồng nghĩa với việc bạn có tư duy và cơ hội thay đổi cuộc sống, làm giàu.

Để chứng minh quan điểm này của mình là đúng, Anh Đào đã kể về cách nuôi dạy con của ông bà ngoại cô.

"Hồi mẹ mình còn nhỏ, nhà mình nghèo đến mức không có nhà để ở nữa. Trong xóm không có ai được đi học tới nơi tới chốn hết, tại vì quá nghèo. Nhưng ông bà ngoại mình vẫn nhất quyết cho 5 đứa con học đầy đủ, dù có khổ cỡ nào.

Kết quả là 5 người con của ông bà ngoại mình đều rất thành công. Ông bà ngoại mình bây giờ chỉ sống hưởng thụ thôi, đi du lịch khắp thế giới.

Đó là lý do tại sao người ta hay nói "it takes money to make money" đó mọi người. Hiểu nôm na là muốn kiếm được tiền thì phải chịu chi tiền trước đã" - Anh Đào kể.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển tri thức, Anh Đào cho rằng suy nghĩ "sự nghiệp học hành sẽ kết thúc sau 4 năm Đại học" là điều hoàn toàn sai lầm.

"Cuộc chơi thực sự bắt đầu sau Đại học nữa kìa. Vì cuộc sống luôn phát triển mà, nếu chúng ta không liên tục cập nhật kiến thức, chúng ta sẽ bị xã hội đào thải... nhưng học cũng phải đi đôi với hành.

Bạn có thể đọc 100 quyển sách, tham gia 1000 khóa học nhưng nếu bạn không áp dụng, không thực hành, thì cũng bằng hòa. Ngược lại, nếu bạn chỉ thực hành mà không chịu học, bạn có thể sẽ mãi luẩn quẩn trong những sai lầm, thiếu sót" - Anh Đào phân tích.

Anh Đào

Sau những lập luận ấy, Anh Đào chốt lại rằng tiết kiệm không xấu nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Trong tư duy của cô, mỗi khi cần mua một món đồ, Anh Đào sẽ không bao giờ nghĩ bản thân cần phải tiết kiệm tiền để sắm món đồ ấy. Thay vào đó, cách cô tư duy sẽ là "Mình phải làm thế nào để kiếm thêm thu nhập, để có tiền mua món đồ mình thích".

"Tiết kiệm tiền để mua 1 thứ và kiếm thêm tiền để mua được một thứ, tưởng là giống nhau nhưng không đâu. Lối tư duy tiết kiệm khiến bạn phải hy sinh 1 thứ để có được thứ khách. Lối tư duy kiếm thêm tiền lại giúp bạn có được cả 2. 

Cách tư duy thứ 2 cũng giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống" - Anh Đào khẳng định.

CĐM nghe xong mà nể, khen hết lời vì tư duy quá chính xác!

Trong phần bình luận của video mà Anh Đào chia sẻ quan điểm về việc tiết kiệm, mọi người đều đồng tình rằng đầu tư cho tri thức không bao giờ là sai. Đồng thời, cũng không ít người tỏ ra ngưỡng mộ cách tư duy của Anh Đào trong vấn đề này.

"Xem bả xong, mindset của tui lên 1 level mới luôn ấy trời ơi"

Ngày xưa dù nghèo, ông bà vẫn cố gắng cho bố mẹ chúng ta đi học là có lý do cả đấy!

Nhiều người thấy nể cách tư duy của Anh Đào trong câu chuyện mà cô chia sẻ

Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm "tiết kiệm không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng"?