Tiêu thụ ô tô ở Việt Nam 6 tháng đầu năm đứng thứ mấy Đông Nam Á?

Hiệp hội Sản xuất ô tô Đông Nam Á (AAF) mới đây đã công bố số liệu thị trường ô tô trong khu vực 6 tháng đầu năm 2022. Các quốc gia được theo dõi và thống kê bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.



Tổng cộng, 7 quốc gia được AAF theo dõi tiêu thụ hơn 1,6 triệu xe ô tô trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai thị trường Indonesia và Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực, với doanh số ô tô trong 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 475.321 xe và 467.622 xe.

Xếp sau về doanh số bán xe lần lượt là Malaysia, Việt Nam và Philippines. Số lượng xe ô tô được bán ra của 3 quốc gia này là 331.386 xe, 201.840 xe và 154.874 xe.

Myanmar và Singapore là hai quốc gia có tổng doanh số bán ô tô thấp nhất, lần lượt đạt 5.848 xe và 21.965 xe trong 6 tháng đầu năm.

Xét trên tiêu chí doanh số, trong nửa đầu năm 2022, thị trường Việt Nam đứng thứ 4, đạt mức tăng trưởng 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các quốc gia được AAF thống kê, Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao nhất.

Nguồn: Hiệp hội Sản xuất ô tô Đông Nam Á (AAF)

Về số lượng xe ô tô được sản xuất, AAF chỉ thống kê ở 6 thị trường, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, không có Singapore.

Theo đó, Thái Lan là quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất khu vực Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm với tổng sản lượng sản xuất đạt 911.078 xe. Xếp thứ hai là Indonesia với lượng xe sản xuất đạt 658.285 xe, tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Trong nửa đầu năm 2022, sản lượng sản xuất ô tô của thị trường Việt Nam đạt 124.946 xe, tăng trưởng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực về sản lượng sản xuất ô tô.

Tăng trưởng về số lượng xe sản xuất của Việt Nam chỉ xếp sau Malaysia, quốc gia đã sản xuất 317.933 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng 31,8% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.254 xe, tăng 20% so với tháng 6 và tăng tới 88% so với tháng 7/2021 do năm ngoái là giai đoạn giãn cách xã hội.

VAMA cho biết, trong số 30.254 xe được bán ra có 23.087 xe du lịch, 6.945 xe thương mại và 222 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 30%, xe thương mại tăng 1,8% và xe chuyên dụng giảm 57% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Báo cáo từ VAMA cũng cho hay, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 7 đạt 232.094 xe, tăng 39% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 181.022 xe, tăng 57%; xe thương mại đạt 47.443 xe, giảm 0,5% và xe chuyên dụng đạt 3.629 xe, tăng 3% so với năm 2021.