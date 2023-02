Tiểu thư triệu USD Paris Hilton từng bị ông nội coi là "sự xấu hổ" của gia đình, hiện giàu gấp 7,5 lần chồng doanh nhân

Sau một năm kết hôn, nữ triệu phú Paris Hilton và chồng doanh nhân Carter Reum đã cùng nhau chào đón cậu con trai nhỏ vào cuối tháng 1 vừa qua. Ngôi sao truyền hình 42 tuổi đã giữ kín thông tin về con đầu lòng và đến thời điểm này, cô vẫn chưa tiết lộ tên em bé.

Hồi tháng 11/2021, Paris Hilton và Carter Reum thu hút quan tâm khi tổ chức đám cưới xa hoa và quy tụ nhiều ngôi sao, bao gồm diễn viên Emma Roberts, ca sĩ Bebe Rexha và Meghan Trainor… Trong ngày trọng đại, cô đã diện không dưới 4 bộ trang phục hàng hiệu.

Thực tế, Paris Hilton chưa bao giờ ngại thể hiện lối sống xa hoa của mình. Cô được biết đến là một trong 4 người thừa kế chuỗi khách sạn Hilton có giá trị vốn hóa gần 40 tỷ USD, theo Google Finance.

Với khối tài sản ròng trị giá 30 triệu USD, không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao 42 tuổi sở hữu đội xe hoành tráng với mức giá cao ngất ngưởng (Barbie-pink Bentley Continental GT, California Spyder Ferrai…) hay tủ đồ thời trang đầy ắp những món đến từ các thương hiệu nổi tiếng (Chanel, Dior…).

Song đáng chú ý, phần lớn sự giàu có của Paris Hilton là nhờ cô tự xây dựng nên.

Nữ doanh nhân Paris Hilton. Ảnh: Vogue.

Là người thừa kế nhưng không có nhiều của cải đề thừa hưởng

Theo Reuters, giá trị tài sản của gia đình Hilton là con số kếch xù 4,5 tỷ USD. Nhưng ông nội của Paris - Barron Hilton - đã tuyên bố kế hoạch quyên góp 97% số tiền của mình cho tổ chức từ thiện vào năm 2004.

Khi Barron Hilton qua đời năm 2019, ông đã để lại 3% (tương đương 135 triệu USD) tài sản của mình cho 8 người con, 15 người cháu và 4 chắt. Sau khi được chia đều, Paris Hilton nhận được 5,6 triệu USD. Số tiền còn lại được quyên góp cho Quỹ Conrad N.Hilton, theo yêu cầu của Barron.

Thậm chí có tin đồ rằng Paris Hilton đã bị loại khỏi di chúc của ông nội. Bởi Barron không thích những vụ tai tiếng của cháu gái và nghĩ rằng cô là sự xấu hổ đối với họ Hilton. Nhưng ngay từ khi còn là thiếu niên, Paris Hilton đã muốn tự lập.

"Tôi không muốn phải xin gia đình bất cứ điều gì. Đúng, tôi xuất thân từ gia đình Hilton nhưng tôi đã đánh cược vào công việc kinh doanh lớn đến mức ngay cả ông nội từng nói với tôi rằng: 'Tôi từng được biết đến với cái tên Barron Hilton và bây giờ tôi được biết đến là ông nội của Paris Hilton'", cô chia sẻ với tạp chí Refinery29 vào năm 2018.

Paris và ông nội Barron Hilton. Ảnh: Getty.

Từ người mẫu, ngôi sao truyền hình rồi lấn sân sang doanh nhân, DJ

Paris Hilton đã làm người mẫu vào năm 2016 và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2000, cô ký hợp đồng với công ty quản lý của tỷ phú Donald Trump - T Management. Cô đã tham gia vào các buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) và xây dựng phong cách riêng. Sau đó, cô làm mẫu cho các thương hiệu bao gồm Guess và Christian Dior. Tất cả hợp đồng người mẫu hồi đó đã giúp cho tài khoản ngân hàng của Paris Hilton khởi sắc.

Sự đột phá của nữ người mẫu đến vào năm 2003, khi cô xuất hiện chính trong chương trình truyền hình đầu tiên "The Simple Life" (2003-2007), theo chân cô và bạn thân Nicole Richie khi họ sống một tháng cùng một số gia đình ở nông thôn. Chương trình đã nhận được xếp hạng xuất sắc và củng cố vị thế của Paris Hilton như một nữ hoàng đầu tiên của truyền hình thực tế.

Năm 2005, có thông tin cho rằng Paris Hilton đã kiếm được 5 triệu USD chỉ trong một mùa, nhiều hơn Nicole Richie. Cô cũng được trả 1 triệu USD khi xuất hiện trong một video ca nhạc của Kim Jang Hoon.

Năm 2022, Paris Hilton thu hút chú ý khi làm người mẫu trình diễn cho nhà mốt Versace. Ảnh: Page Six.

Ngoài lĩnh vực người mẫu và truyền hình, Paris Hilton còn đạt thành công lớn với tư cách là nữ doanh nhân và DJ. Phần lớn tài sản ròng của Paris Hilton đến từ đế chế nước hoa với hơn 25 loại. Năm 2021, Variety báo cáo rằng thương hiệu của cô đã vượt qua mốc 4 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Vào năm 2010, Paris Hilton bước vào thế giới DJ và trở thành nữ DJ được trả lương cao nhất năm 2014, bỏ túi 1 triệu USD cho mỗi lần xuất hiện.

Cô cũng xuất hiện nhiều trong các quảng cáo, chẳng hạn cho nhà hàng Carl's Jr vào năm 2014. Nữ doanh nhân cũng rất cụ thể về người mà cô ấy muốn hợp tác kinh doanh. Quản lý của Paris Hilton từng chia sẻ cô từ chối khoảng 12-20 đối tác thương hiệu mỗi ngày. Tất nhiên, các giao dịch được Paris Hilton gật đầu cũng giúp sự giàu có của cô tăng lên.

Paris Hilton từng là nữ DJ được trả lương cao nhất năm. Ảnh: Rave Jungle.

Nữ triệu phú giàu gấp 7,5 lần chồng doanh nhân

Theo ước tính của Celebrity Net Worth, Paris Hilton đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 300 triệu USD, gần bằng khối tài sản của cha mẹ cô. Đặc biệt, con số này còn nhiều gấp 7,5 lần chồng doanh nhân Carter Reum - người có tài sản trị giá 40 triệu USD.

Cũng giống vợ thừa kế, Carter Reum xuất thân từ gia đình giàu có. Ảnh là con trai của W Robert Reum - chủ tịch và giám đốc điều hành quá cố của Amsted Industries. Theo Forbes, đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở Mỹ, với doanh thu ước tính là 4 tỷ USD.

Theo Vogue, Carter Reum là nhà đầu tư mạo hiểm, người đã thành lập công ty đầu tư M13 vào năm 2016 để hỗ trợ và cung cấp nguồn lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Công ty đã hỗ trợ khá nhiều doanh nghiệp thành công, bao gồm Lyft, Pinterest, Snapchat… Doanh nghiệp của Carter Reum được định giá 137 tỷ USD trên toàn cầu. Kể từ đó, M13 là một trong những công ty đầu tư giàu có nhất ở Mỹ.

Paris Hilton và Carter Reum trong ngày trọng đại. Ảnh: Vogue.

Ngoài công việc kinh doanh, Carter Reum còn là đồng tác giả của cuốn sách "Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success" (2018) với anh trai Courtney. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử Amazon, với nội dung đưa ra các mẹo và thủ thuật dành cho các doanh nhân trẻ để thành công.

Carter Reum còn là người viết chuyên mục thường xuyên cho các trang Huffpost và Inc. Magazine.

Theo Women's Health Mag, Cosmopolitan