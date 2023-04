TikTok phản ứng trước mức phạt 16 triệu USD của Vương quốc Anh

Dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được bảo vệ ở tất cả các quốc gia, các ứng dụng mạng xã hội luôn đưa ra các quy tắc không cho trẻ em tạo tài khoản để bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em sẽ vi phạm các quy định và phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ở quốc gia đó.

Gần đây nhất, tại Vương quốc Anh, Văn phòng Ủy viên thông tin (ICO) cho biết, nền tảng Tiktok đã cho phép khoảng 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng từ năm 2018 - 2020, bất chấp quy tắc riêng yêu cầu người dùng phải trên độ tuổi này để tạo tài khoản.

“TikTok rõ ràng là biết và phải làm tốt hơn việc này nhưng đã bỏ qua các giám sát như cung cấp các thông tin thích hợp để từ chối người dùng dưới 13 tuổi tạo tài khoản. Dữ liệu các nhân này đã được Tiktok lạm dụng trong một thời gian dài mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ”, theo ICO.

Theo ICO, TikTok đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của Anh từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2020.

John Edwards, Ủy viên ICO cho biết, có những luật để đảm bảo con bạn được an toàn trong thế giới kỹ thuật số như trong thế giới thực, nhưng TikTok đã không tuân thủ những luật đó. Vì vậy, khoản tiền phạt 16 triệu USD đã phản ánh đúng những tác động nghiêm trọng mà Tiktok có thể gây ra.

Phản ứng về vấn đề này, Tiktok cho biết tuy không đồng tính với quyết định của ICO nhưng cũng cảm thấy vui vì mức phạt đã giảm xuống 1/2 so với đề xuất 31 triệu USD vào năm ngoái. TikTok đang cố gắng đầu tư rất nhiều để giúp cho những người dưới 13 tuổi rời khỏi nền tảng và giữ an toàn cho cộng đồng.

Làn sóng quay lưng với nền tảng video trực tuyến đến từ Trung Quốc đã lan đến nhiều quốc gia, nhiều nước đưa ra các lệnh cấm sử dụng Tiktok trên các thiết bị của Chính phủ. Tại Mỹ, Anh, Austrlia hay Canada ứng dụng Tiktok sẽ bị cấm trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại về an ninh. Trong khi đó, New Zealand tuyên bố sẽ xóa ứng dụng này khỏi tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào quốc hội./.