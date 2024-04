TikTok rộ trend rán trứng giữa trời nắng 40°C

Những ngày qua, nhiệt độ ở nhiều nơi trên cả nước đã vượt ngưỡng lịch sử. Ở miền Nam và TP.HCM, nhiệt độ khí tượng phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi đến 40 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận có nơi lên tới 43 - 45 độ C. Cộng thêm độ ẩm tăng nên kèm theo tình trạng oi bức rất khó chịu.

Nhiều người cho rằng với mức nhiệt này thì quả trứng để ngoài trời cũng có thể… tự chín. Và thực tế là trên MXH, cũng đã có rất nhiều cư dân mạng tự tay thử nghiệm rán trứng giữa trời nắng 40°C.

Ảnh cắt từ clip

Tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam), người dân mặc áo chống nắng trùm kín người, bất chấp cái nóng để trổ tài làm món trứng rán bằng năng lượng mặt trời. Cụ thể, họ đặt chảo trực tiếp lên trên mặt đường, chờ dầu trong chảo sôi là có thể đập trứng vào chiên.

Ngoài rán trứng, hai cư dân mạng vui tính này còn chế biến thêm món thịt chiên cho bữa ăn thêm phần phong phú. Có thể thấy phần lòng trắng đã gần như chín hẳn (Ảnh cắt từ clip)

Trên TikTok hiện cũng đang rộ trend chiên trứng ngoài trời với sự tham gia của cư dân mạng đến từ cả 3 miền.



Các món trứng làm từ năng lượng mặt trời khá đa dạng, bao gồm cả trứng ốp la lẫn trứng đánh rối

Cận cảnh quá trình chiên trứng của một cư dân mạng ở miền Nam, dù chưa chín hẳn song cũng đã thành hình món trứng ốp la (Clip: Gấu To Food Court)

Một cư dân mạng ở Tây Ninh khoe clip làm món trứng rối cực nhanh nhờ năng lượng mặt trời (Clip: Hoàng Tiên 94)

Thay vì than trời vì nắng nóng, việc tận dụng năng lượng mặt trời để nấu nướng, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt quả thực là một lựa chọn khá hay ho. Nếu muốn nấu thêm nhiều món ăn khác ngoài trứng, bạn có thể sắm một chiếc bếp năng lượng mặt trời với khả năng gom nhiệt nhanh, dung tích lớn và đóng kín, giúp đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tận dụng các tấm pin mặt trời để cung cấp điện cho các thiết bị như quạt, đèn, bếp từ, qua đó giúp giảm tải hóa đơn tiền điện.

Thêm 1 vài món đồ tận dụng năng lượng mặt trời hay ho nữa để bạn tham khảo: