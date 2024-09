TikTok Shop tung deal khủng mùa Mega Sale, đón đầu xu hướng LIVE Commerce

Đọc vị hành vi mua sắm trực tuyến: LIVE Commerce lên ngôi



Theo "Báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024" do công ty dữ liệu thương mại điện tử Metric công bố, người tiêu dùng Việt chi khoảng 800 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trực tuyến. Tổng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa cả năm 2024 được dự báo có thể tăng lên gần 30 tỷ USD (hơn 700 nghìn tỷ đồng), chiếm xấp xỉ 14% tổng mức bán lẻ hàng hoá của cả nước.

Lý giải cho bức tranh sinh động của thị trường thương mại điện tử, sự lên ngôi của LIVE Commerce (bán hàng qua livestream) đóng vai trò không nhỏ. Khảo sát của Nielsen IQ Việt Nam chỉ ra, người Việt dành 13 tiếng mỗi tuần để xem livestream. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, khoảng 95% người mua sắm trực tuyến đã "chốt đơn" từ các phiên livestream. Có thể thấy, hình thức mua sắm giải trí - Shoppertainment của các phiên LIVE bán hàng được đông đảo người dùng ủng hộ. Đánh giá về những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, ông Lê Hoàng Long, đại diện NielsenIQ Việt Nam nhận định, livestream chính là động lực quan trọng của ngành thương mại điện tử giai đoạn tới.

Là một trong những thương hiệu sớm đón đầu làn sóng LIVE Commerce và đạt được thành quả, chia sẻ tại sự kiện Hype Up! Mega Sale 2024 do TikTok Shop tổ chức, ông Khoa Trần, Head of Ecommerce, Digital và CRM tại Shiseido Việt Nam cho biết: "Ngành hàng làm đẹp nói riêng và thị trường thương mại nói chung đang chào đón xu hướng mới, gọi là Quiet Selling (Tạm dịch: Bán hàng thầm lặng). Thay vì hoàn toàn nói về thông tin sản phẩm hoặc câu chuyện giá cả, các nhà sáng tạo nội dung sẽ chia sẻ, tâm tình về cuộc sống của mình thông qua các video ngắn hoặc trên sóng livestream rồi từ đó sản phẩm xuất hiện một cách tinh tế và gần gũi. Nhờ thế, cách tiếp cận của người mua hàng và sản phẩm cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều".

Ông Khoa Trần, Head of Ecommerce, Digital và CRM tại Shiseido Việt Nam

Từ góc độ của nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết, Lê Phương Oanh (@phuongoanh.daily), cho biết thêm: "Cũng từng là một người xem livestream và mua hàng, mình hiểu rất rõ tâm lý của người dùng. Bên cạnh nhu cầu hiểu biết về sản phẩm, yếu tố quan trọng hơn cả chính là sự kết nối. Khi dẫn dắt phiên LIVE, mình luôn cố gắng làm mới nội dung, trò chuyện với người xem và giải đáp các thắc mắc về sản phẩm. Bằng việc kết hợp nội dung giải trí và nội dung bán hàng một cách nhuần nhuyễn, tỷ lệ chuyển đổi và chốt đơn trên LIVE cải thiện đáng kể."

Nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết Lê Phương Oanh

Chiến lược "bắt sóng" livestream mùa Mega Sale cho thương hiệu



Nhạy bén với những xu hướng mua sắm mới, nhiều thương hiệu đã nhanh chóng "nhập cuộc", đặc biệt, khi mùa Mega Sale sôi động cuối năm đang về gần. Với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao đáng kể, đây là thời cơ lý tưởng để các thương hiệu bứt tốc doanh thu. "Không chỉ dồn lực vào các dòng sản phẩm chủ chốt, Mega Sale cuối năm cũng sẽ là cơ hội tốt để thương hiệu ra mắt sản phẩm mới nếu xây dựng chiến lược đúng đắn và chọn đúng nền tảng. Shiseido đã từng trình làng sản phẩm mới vào những đợi Mega Sale trước với TikTok Shop và đều đạt thành công ngoài mong đợi", ông Khoa Trần nhận định thêm.

Thấu hiểu tiềm năng này, trong sự kiện Hype Up! Mega Sale 2024 vừa tổ chức, TikTok Shop đã giới thiệu bộ giải pháp toàn diện, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp và nhà bán hàng ở nhiều quy mô. Không chỉ phát huy ưu điểm từ những mùa Mega Sale trước, bộ giải pháp của TikTok hỗ trợ tối ưu cho hoạt động bán hàng qua livestream của doanh nghiệp và các nhà bán.

Cụ thể, để thúc đẩy mua sắm, TikTok Shop sẽ triển khai chương trình Shipping Fee Program, trang bị đồng loạt các ưu đãi giao hàng như Nhãn Xtra Freeship, freeship cho đơn 0đ, giảm phí ship lên đến 70.0000đ,... để kích thích tiêu dùng mùa cuối năm.

Với dữ liệu tăng trưởng ấn tượng gấp 4 lần của các nhà bán hàng tham gia chiến dịch Flash Sales nửa đầu năm 2024, giai đoạn sắp tới, nền tảng sẽ tăng tần suất của các chiến dịch flash sale để tạo thêm cơ hội cho thương hiệu và nhà bán triển khai mạnh mẽ các phiên LIVE tương tác với khách hàng.

Phục vụ cho mục tiêu tăng độ hiển thị của thương hiệu, TikTok Shop triển khai thêm chương trình Shop Ads gồm đa dạng giải pháp Quảng cáo video, Quảng cáo sản phẩm và Quảng cáo LIVE phù hợp với xu hướng bán hàng qua livestream đang thịnh hành.

Đặc biệt, tại sự kiện Hype Up! Mega Sale 2024, đại diện TikTok Shop cho biết sẽ tăng cường đầu tư gấp 4 lần cho các hoạt động trong và ngoài nền tảng nhằm hỗ trợ tối đa cho thương hiệu và nhà bán mở rộng quy mô tiếp cận với khách hàng tiềm năng tối đa. Song song, TikTok Shop cũng giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả giữa thương hiệu và cộng đồng sáng tạo nội dung. Điển hình nhất là Multi-Channel Network giúp quản lý và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, cung cấp dịch vụ sáng tạo và vận hành livestream mượt mà, hiệu quả. Với những "trợ lực" này từ TikTok Shop, cộng đồng và nhà bán hàng được kỳ vọng sẽ có một mùa siêu sale cuối năm bùng nổ.