Tiktok Tết Success 2023: Khai phá tiềm năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thị trường Tết năm nay được dự đoán sẽ nhộn nhịp trở lại như lúc trước dịch COVID-19. Theo nghiên cứu của TikTok về thái độ tiêu dùng Tết 2023 thực hiện từ tháng 6/2022 tại Việt Nam cho thấy: 77% người dùng TikTok chịu chi "mạnh tay" trong dịp mua sắm Tết 2023 và có đến 67% người Việt mua sắm sớm, từ hơn 1 tháng trước Tết. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị từ rất sớm, tuy nhiên, việc thiếu lộ trình phát triển rõ ràng do chưa xác định được mục tiêu kinh doanh, thiếu tiếp cận kiến thức chuyên môn được xem là vấn đề chung của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).



Nhằm gỡ rối khúc mắc của SMB trong đợt Tết Nguyên đán 2023, TikTok đã tổ chức hội thảo TikTok Tết Success 2023 nhằm chia sẻ các giải pháp quảng cáo, chiến lược sáng tạo nội dung và giới thiệu gói hỗ trợ giúp doanh nghiệp chạy doanh số mùa Tết. Đây cũng là hội thảo đầu tiên TikTok dành riêng cho các chủ doanh nghiệp tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 250 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được lắng nghe những chia sẻ thực tế và bổ ích đến từ các doanh nghiệp thành công như Nerman, Nobi Pro và M2T Bedding cùng với bí quyết sáng tạo có 1-0-2 từ các nhà sáng tạo nội dung nổi bật như Duy Muối (@duymuoi), Ông Giáo Review (@onggiaoreview) và Hải Yến Nguyễn (@ceohaiyennguyen).

Các thành viên tham dự đã khám phá qua 04 chặng hành trình từ tìm hiểu xu hướng và cơ hội tiếp cận tới người dùng Tết đến tri ân khách hàng và các đối tác chiến lược:



Hình thức mua sắm nào được ưa chuộng trong dịp Tết?

Mua sắm không còn đơn thuần vì nhu cầu, thay vào đó, quyết định mua sắm của người tiêu dùng còn dựa trên cảm xúc mà thương hiệu mang lại. Tại sự kiện, TikTok đã đưa ra công thức vàng theo giai đoạn trước, trong và sau để mang đến một chiến dịch Tết thành công. Độ hiệu quả của mỗi giai đoạn sẽ đạt được mức tối ưu dựa trên việc áp dụng hiệu quả các giải pháp sáng tạo được thiết kế riêng cho các SMB. Cụ thể, doanh nghiệp có thể "chào sân" với các video sáng tạo, tiếp đó là đẩy mạnh các sản phẩm thông qua video, Livestream và mã lì xì. 1 tuần sau Tết là lúc doanh nghiệp có thể "chốt sổ" bằng phương thức tái tiếp thị và tối ưu giá trị đơn hàng.

Điển hình, anh Văn Minh - Nhà sáng lập thương hiệu chăn ga M2T Bedding đã chia sẻ: "Kết hợp các giải pháp quảng cáo mua sắm trên video và LIVE, cùng với tài trợ giảm giá vận chuyển, mã khuyến mãi, M2T Bedding đã chứng kiến 180% tăng trưởng trong tổng giá trị hàng hóa (GMV) hàng tháng, góp phần thúc đẩy mục tiêu mở rộng kinh doanh và tăng thị phần của thương hiệu trong thời gian tới".

Thêm vào đó, anh Hải - Nhà sáng lập thương hiệu Nerman cũng cho biết: "Thành lập từ 2021 nhưng đến giữa 2022, Nerman mới cho thấy tiềm năng phát triển vượt bậc nhờ vào việc tận dụng hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng, xây dựng thương hiệu dựa trên các xu hướng mới nhất".

SMB chia sẻ câu chuyện thương hiệu thành công trên nền tảng

Kịch bản nào để kể chuyện ngày Tết?



Nếu chỉ tập trung vào hình thức mua sắm giải trí và chiến thuật quảng cáo thôi là chưa đủ, do đó, tại hội thảo, đội ngũ chuyên gia TikTok đã đưa ra 5 kịch bản phù hợp giúp doanh nghiệp lồng ghép câu chuyện thương hiệu vào không khí mua sắm Tết rộn ràng. Phần chia sẻ từ các nhà sáng tạo nội dung cũng mang đến những "bí mật" sáng tạo chưa từng được "bật mí". Ông Giáo Review chia sẻ: "Doanh nghiệp có thể tham khảo công thức 8:2, trong đó 8 để nói về sản phẩm và 2 để khai thác những khía cạnh hài hước giải trí. Đặc biệt, 5 từ khoá chính để thương hiệu có thể biến hoá đa dạng câu chuyện bao gồm: Kiểm chứng, So sánh, Kể chuyện, Bí mật và Thử thách."

Ngoài ra, Duy Muối cũng nhấn mạnh những lỗi thường gặp khi xây dựng thương hiệu: "Đối với các nhà bán hàng mới, quá trình học hỏi, phát triển và đăng tải nội dung đều đặn để tăng lượt truy cập tự nhiên là vô cùng cần thiết. Việc kinh doanh không hiệu quả thường đến từ việc chúng ta chạy quảng cáo chưa qua giai đoạn học nhưng đã dễ dàng từ bỏ."

Phần chia sẻ từ các Nhà sáng tạo nội dung

TikTok tri ân các khách hàng và đối tác chiến lược