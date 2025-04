Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường" là ai, nạn nhân nói gì?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sau khi ông Dưỡng bị bắt, trên trang Facebook cá nhân N.L.A có tích xanh với hơn 270.000 người theo dõi – người được cho là nạn nhân tố cáo ông Dưỡng đến Công an tỉnh Quảng Nam - đã có 2 bài viết về sự việc này.

Tiktoker Dưỡng Dướng Dường bị khởi tố, bắt tạm giam

Trong bài viết thứ nhất, Facebook cá nhân N.L.A chia sẻ lại thông tin trang Facebook của Công an Quảng Nam đưa tin về việc khởi tố, bắt bị can Mai Văn Dưỡng, kèm theo lời cảm ơn gửi đến lực lượng công an.

"Nói gì đây: cảm ơn Pháp Luật đã công tâm, những tháng ngày bị tổn thương về tinh thần, thiệt hại uy tín doanh nghiệp, tổn thất hàng trăm tỉ đồng vì sự vu khống xuyên tạc của nhân vật này! 6 tháng mọi thứ đã phơi bày ra ánh sáng!!

Một lần nữa tôi và tập thể J.T.A. cám ơn Pháp luật Việt Nam vô cùng" – trang Facebook viết.

Các bài viết trên Facebook được cho là của nạn nhân ông Dưỡng, thu hút hàng ngàn lượt tương tác

Ngay sau đó, trang Facebook N.L.A tiếp tục đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh về thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và một số tài liệu liên quan, kèm với đó là thông tin Công an tỉnh Quảng Nam bắt ông Mai Văn Dưỡng.

"Một nhân vật tự cho mình là ông Trời ở Việt Nam, chỉ cần lên 5 video là bất kì ai cũng sẽ phải giải tán sự nghiệp, từ showbiz đến doanh nhân đều khiếp sợ, thê thảm dưới tay cậu ấy! Muốn yên phải năn nỉ van xin cậu ấy mới tha cho! Vâng đã đến lúc Luật Nhân Quả giáng xuống rồi theo đúng video anh mới lên, ngày hôm nay Luật pháp Việt Nam đã nghiêm minh trừng trị, nỗi đau mà bản thân tôi và 300 nhân sự doanh nghiệp tôi phải gánh chịu nay đã được lấy lại công bằng!" – bài viết nêu.

Ông Mai Văn Dưỡng được nhiều người xem gọi bằng biệt danh "giáo sư"

"Dưỡng Dướng Dường" được biết đến là chủ tài khoản TikTok @duongduongduong_xongnha với hàng trăm nghìn lượt theo dõi và yêu thích. Trên trang cá nhân, ông Dưỡng thường xuyên đăng tải các video về phong thủy, thu hút sự quan tâm lớn. Bên cạnh đó, ông này còn kinh doanh các vật phẩm phong thủy, đặc biệt là các sản phẩm nụ trầm hương và bột xông nhà.

Ngoài ra, kênh Titoker này cũng thường xuyên bình phẩm, nhận xét về nhiều người, đặc biệt là người nổi tiếng, thường sử dụng lối nói mỉa mai. Anh ta cũng thường xuyên bình luận, bàn luận về các vụ việc nổi cộm trên mạng xã hội. Trong nhiều clip, ông Mai Văn Dưỡng được người xem gọi bằng biệt danh "giáo sư".

Bên cạnh đó, "Dưỡng Dướng Dường" cũng được cộng đồng mạng biết đến qua các hoạt động từ thiện ở địa phương.

Trước đó, tháng 12-2024, Công an huyện Bắc Trà My đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mai Văn Dưỡng (tức Tiktoker Dưỡng Dướng Dường) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm người khác.

Cụ thể, trong các ngày 16, 17, 18 và 20-8-2024, ông Dưỡng đã đăng tải 8 video trên mạng xã hội chứa đựng các nội dung sai lệch, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tại thị trấn Trà My. Với hành vi này, Mai Văn Dưỡng đã bị phạt tiền 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ các bài viết, video chứa thông tin sai sự thật liên quan đến 4 người khác trên cả Facebook và TikTok cá nhân.

Đầu tháng 12-2024, hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường có địa chỉ tại thị trấn Trà My, do chính ông Mai Văn Dưỡng làm người đại diện theo pháp luật, đã bị Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam) kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy hộ kinh doanh này đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương mà không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ. Ông Dưỡng đã không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với số hàng hóa này cũng như các giao dịch dân sự liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 10,7 triệu đồng. Hậu quả, hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường đã bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ ngày 30-9-2024 đến ngày 28-11-2024, Mai Văn Dưỡng đã nhiều lần đăng tải video có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N. Bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư của L.T.H.N. Bịa đặt sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ J.T.A. Công an xác định phát ngôn xuyên tạc của Mai Văn Dưỡng gây ra sự cảm nhận một chiều từ người truy cập vào xem, dẫn đến lôi kéo, tạo sự hoang mang, thiếu khách quan, giảm sút uy tín, hiểu sai, thù ghét đối với L.T.H.N và Bệnh viện J.T.A, ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo dự luận xấu trong xã hội làm cho nhiều cá nhân hoang mang, hủy các dịch vụ của Bệnh viện J.T.A và yêu cầu hoàn tiền làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, đủ cơ sở xác định hành vi của Mai Văn Dưỡng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.