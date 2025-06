TikToker Hải Sen bán hàng giả: Thu hồi Siro ăn ngon Hải Bé

Chiều 20-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra và thu hồi toàn bộ sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé đang lưu hành trên thị trường.

Cơ quan cảnh sát điều tra kiểm tra kho hàng của các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Động thái này được đưa ra sau khi kết quả giám định xác định hàm lượng các chất chính trong sản phẩm như vitamin A, vitamin C và canxi đều chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp với công an xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục thực hiện các chỉ đạo từ Chính phủ về tăng cường phòng chống hàng giả trong lĩnh vực thuốc và thực phẩm chức năng.

Đây là một trong nhiều vụ việc được phát hiện gần đây, liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, giả mạo hồ sơ công bố, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé được xác định là hàng giả

Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai cá nhân gồm: Lê Văn Hải (chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen") và Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hơn 100.000 hộp siro giả đã được phát hiện tại kho hàng, cùng với tổng lượng hơn 800.000 sản phẩm của công ty này trên thị trường.

Trước đó, cư dân mạng bất ngờ khi phát hiện kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" (2,6 triệu lượt theo dõi) đã ẩn hoặc xóa toàn bộ video mà không có thông báo. Trang Facebook có 2,3 triệu lượt theo dõi của gia đình này cũng đã bị khóa. Website bán hàng của Công ty TNHH Hải Bé sau đó cũng bị gỡ.