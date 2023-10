Tìm bị hại trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

Cơ quan an ninh điều tra-Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty CP đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 22/6/2023 của Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 4/5/2021 đến ngày 31/12/2021, các bị can đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan an ninh điều tra-Công an TP. Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 3 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ ngày 4/5/2021 đến ngày 31/12/2021 biết, liên hệ với Cơ quan an ninh điều tra-Công an TP. Hà Nội trước ngày 31/10/2023 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan an ninh điều tra-Công an TP. Hà Nội - 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 069.219.4084 hoặc số điện thoại điều tra viên: 098.7010.656.