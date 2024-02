Tìm cách giảm giá nhà chung cư

Theo các doanh nghiệp bất động sản, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến BĐS đã nhanh chóng tăng trở lại. Cụ thể, so với đầu năm 2023, thị trường BĐS đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt là mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Nhu cầu tìm kiếm trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán BĐS cũng tăng 52%. Đáng chú ý, tại Hà Nội và TPHCM, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Cụ thể trong tháng 1/2024, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 71%. Tương tự, ở TPHCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% - 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư.