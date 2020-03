Tim Cook cho nhân viên Apple làm việc ở nhà vì mối nguy từ virus corona

Trong thông báo gửi tới nhân viên trên toàn thế giới, Tim Cook nói rằng "hãy cảm thấy thoải mái khi yêu cầu làm việc từ xa nếu công việc của các bạn cho phép". Thời gian Apple cho các nhân viên làm việc từ xa trong khoảng thời gian từ ngày 9-13/3. Từ ngày 6/3, Apple đã khuyến khích nhân viên ở California và Seattle làm onlines.



Chính sách của Apple sẽ có tác động đến những khu vực có số ca nhiễm corona lớn. Theo đó, văn phòng của Apple ở các nơi như Santa Clara Valley và Elk Grove ở California, Seattle, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Đức, Pháp, Thụy Sĩ và Anh đều được áp dụng chính sách này.

Ngoài việc khuyến khích nhân viên làm ở nhà, Cook cho biết Apple đang nỗ lực giảm mật độ con người và đảm bảo những đội ngũ làm việc ở văn phòng hoàn toàn có thể yên tâm. Theo đó, Táo khuyết đang tối đa hóa không gian giữa các cá nhân, tăng cường làm sạch sâu văn phòng của họ.

Cùng với việc khuyến khích nhân viên làm việc ở nhà, Apple cam kết mọi người sẽ vẫn được nhận tiền lương như đi làm bình thương. Điều này không chỉ riêng Apple mà Amazon.com Inc., Alphabet Inc., và Facebook Inc. cũng đều đã thực hiện.

Tim Cook cũng thông báo những nhân viên bị sốt, bị ho có thể ở nhà cho đến khi bình phục. Các nhân viên Apple được khuyến cáo rửa tay thường xuyên, không chạm vào mặt cũng như làm theo các quy trình kiểm dịch khi trở về từ các khu vực có dịch.

Apple hiện là một trong những công ty chịu tác động nặng nề bởi virus corona. Bùng lên ở Trung Quốc, virus corona làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bởi quốc gia hơn 1 tỷ dân vẫn đang là công xưởng chính của thế giới. Không chỉ Apple, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi gián đoạn nguồn cung ở Trung Quốc.

Dịch bệnh bùng lên, Apple cũng đã đóng tạm thời 42 cửa hàng của mình ở Trung Quốc nhưng chúng đang được mở cửa trở lại. Hiện nay, Apple vẫn hạn chế đi lại tới Trung Quốc cũng như Hàn Quốc và Italy, nhưng nơi được coi là tâm điểm dịch bệnh hiện nay.

Trên toàn thế giới, hiện tại có hơn 108.000 ca nhiễm bệnh với hơn 3.800 trường hợp tử vong. Riêng tại Trung Quốc, số người chết vì virus corona đã lên tới 3.119 người. Trong khi số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần, số trường hợp mắc bệnh ở Italy, Hàn Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới tiếp tục tăng nhanh.

Hiện tại, Trung Quốc đang chuẩn bị đóng cửa tất cả các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán sau khi số ca nhiễm bệnh mới giảm mạnh. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục loay hoay khi nhiều thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, dù dương tính với virus nhưng lại không chịu cách ly.