Tìm ra chủ nhân chiếc xe Mercedes đầu tiên của chương trình "Tết cùng ACB - Quà tới cản không kịp"

Đón lộc may lớn, "mở" năm thuận lợi



ACB đã tổ chức Lễ quay số đợt 1 Chương trình "Tết cùng ACB - Quà tới cản không kịp" với sự tham dự của đại diện Cục Xúc Tiến Thương Mại, Ban lãnh đạo ACB và khách hàng. Lần quay số này áp dụng cho các mã dự thưởng hợp lệ phát hành từ ngày 15.01.2024 đến hết ngày 07.02.2024 cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tham gia chương trình trên toàn quốc.

Tại buổi lễ quay số, các khách hàng may mắn là chủ nhân của 01 giải đặc biệt là Xe Mercedes trị giá hơn 1,7 tỷ đồng; 01 giải nhất là 3,4 lượng vàng 9999 trị giá hơn 200 triệu đồng và 03 giải nhì là thẻ Visa Debit trị giá 100 triệu đồng/giải đã xác định được. Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 Chương trình "Tết cùng ACB – Quà tới cản không kịp" xem tại đây.

Được biết, lễ quay số chương trình "Tết cùng ACB – Quà tới cản không kịp" đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 04.04.2024 dành cho các khách hàng được cấp mã dự thưởng từ ngày 08.02.2024 đến hết ngày 25.03.2024.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thu Thảo – Giám Đốc Khối KHCN – chia sẻ: "Đây là chương trình quà tặng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ACB với tổng giá trị lên đến 50 tỷ đồng, gồm hơn 700.000 quà tặng khuyến mãi hấp dẫn cùng quà tri ân dành cho khách hàng thân thiết nhân dịp Tết Nguyên Đán. Đặc biệt, chương trình nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của khách hàng vì lần đầu tiên mở rộng đến nhiều nhóm khách hàng như gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ đến cả khách hàng vay".

Thông qua chương trình "Tết cùng ACB - Quà tới cản không kịp", ACB mong muốn gửi lời cảm ơn và mang đến niềm vui cho khách hàng nhân dịp Tết đến Xuân về cũng như giúp tăng thêm sự gắn kết, cung cấp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính trọn gói và chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhiều hơn.

ACB tiếp tục dành hàng ngàn quà tặng đến khách hàng

Chương trình "Tết cùng ACB – Quà tới cản không kịp" vẫn đang diễn ra trên toàn hệ thống ACB, kéo dài đến hết tháng 03.2024 với những quà tặng có giá trị như iPhone 15 Pro Max, E-voucher từ 50k đến 500K, thưởng điểm ACB Rewards tích lũy đổi quà,... dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và giao dịch trực tuyến.

Cụ thể, khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp khi gửi tiền tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn từ 10 triệu đồng, hoặc giải ngân tiền vay ngay tại quầy sẽ có cơ hội quay số 100% trúng thưởng.

Với những khách hàng giao dịch trực tuyến, cơ hội nhận quà sẽ đến từ chương trình "Cào thẻ săn quà cùng ACB ONE". Chương trình áp dụng cho khách hàng mở mới tài khoản online và đăng nhập lần đầu tiên trên ứng dụng; giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, thanh toán bằng mã QR; gửi tiết kiệm online hoặc nạp tiền điện thoại di động trên ứng dụng ACB ONE,.... Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán Apple Pay bằng thẻ ACB Visa, giải ngân online qua ACB ONE, nhận chuyển tiền qua QR Code (Viet QR) từ 50k trở lên từ ngân hàng khác ACB hoặc đơn giản là đổi 50 điểm ACB Rewards, bạn cũng có thể nhận được lượt cào thẻ online săn iPhone 15 ProMax và hàng ngàn E-voucher hấp dẫn.

Trong thời gian diễn ra chương trình, không chỉ tặng hàng ngàn phần quà mỗi ngày, ACB còn tổ chức chương trình quay số may mắn với các giải thưởng "siêu" giá trị như Xe Mercedes; vàng 9999 trị giá 3,4 lượng/giải, thẻ Visa Debit trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng tham gia các giao dịch thỏa điều kiện được cấp mã số dự thưởng.

Khách hàng tham khảo thông tin, thể lệ tham gia và nắm bắt cơ hội nhận quà nhanh chóng chương trình "Tết cùng ACB - Quà tới cản không kịp" tại website https://uudai.acb.com.vn.